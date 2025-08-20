Contralor: «La corrupción lejos de desaparecer, ha mutado, se ha sofisticado y ha aprendido a filtrarse incluso en lo cotidiano”

– En la conmemoración de los 20 años del Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, afirmó que el problema sigue tan vigente como hace décadas y que, lejos de desaparecer, “la corrupción ha mutado, se ha sofisticado y ha aprendido a filtrarse incluso en lo cotidiano”.

Además, recordó que esta fecha, establecida por la Ley 668 de 2001, no debe ser vista como un acto simbólico, sino como un llamado a reforzar el compromiso diario con la integridad, la legalidad y la transparencia. “La corrupción no comienza solo con un soborno, también ocurre cuando se omite un control o se normaliza lo indebido”, señaló.

Durante su intervención, el Contralor reveló que, a través de la Dirección de Reacción Inmediata (DIARI), la entidad ha generado 1.528 alertas fiscales, que cubren un valor en riesgo de más de 38 billones de pesos. También destacó acciones sobre más de 3.600 procesos contractuales en diferentes sujetos de control como la Unidad de Gestión del Riesgo y la apertura de 205 procesos de responsabilidad fiscal desde 2022, con fallos ejecutoriados por más de 1.8 billones de pesos.

El llamado fue urgente debido al más reciente Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, que ubicó a Colombia en el puesto 92 de 180 países, con un puntaje de apenas 39 sobre 100. “Es una señal clara de que aún queda mucho por hacer”, dijo el Contralor General, insistiendo en que la transparencia no puede quedarse en cifras publicadas, sino vivirse como una práctica real, accesible y ciudadana.

Durante la conmemoración, se llevó a cabo un espacio académico organizado por la Contraloría General, que contó con la participación del Registrador Nacional, Hernán Penagos; el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach; y el exmagistrado y académico constitucionalista, Humberto Sierra. El eje central del encuentro fue la vigilancia y el control de los recursos públicos en tiempos electorales, un tema crucial para la protección de la democracia y la garantía de la transparencia institucional.

En este espacio el Contralor General, manifestó el apoyo a la Registraduría Nacional en el proceso electoral que se avecina y destacó la necesidad de una articulación institucional para vigilar las próximas elecciones y brindar garantías a los colombianos.

“La mejor defensa contra la corrupción es una ciudadanía que valore y proteja lo que es de todos. ¿Quién vigila a los vigilantes?, la única respuesta en un estado democrático es que nos vigilamos entre todos, la vigilancia no es desconfianza significa más bien responsabilidad compartida” concluyó el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez.