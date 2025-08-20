Dian utilizará analítica de datos para cobrar $2,2 billones en cartera vencida a 8.840 deudores morosos

–La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) acudirá a los algoritmos y técnicas de machine learning para identificar y ubicar a los contribuyentes que aún no se han puesto al día en sus obligaciones con el fisco.

Se trata de una decisión sin precedentes con enfoque de inteligencia artificial, mediante analítica de datos y modelos predictivos para focalizar sus acciones de cobro durante la campaña nacional ‘Al día con la Dian, le cumplo al país’, que se extenderá hasta el día 29 de agosto.

Con este enfoque innovador la entidad busca predecir comportamientos de pago y priorizar casos con alta probabilidad de recuperación, optimizando así sus esfuerzos de recaudo.

Estas acciones están siendo ejecutadas con base en la segmentación predictiva de la cartera, lo que permite clasificar las deudas según su antigüedad y enfocar esfuerzos hacia los contribuyentes con mayor capacidad y disposición de pago.

“Este es un paso decisivo hacia un cobro más inteligente y focalizado. La analítica nos permite actuar con rapidez y precisión para asegurar que los recursos públicos lleguen a donde deben estar», aseguró Luis Eduardo Llinás, director general (e) de la Dian.

La estrategia contempla un paquete de medidas contundentes, entre las que se destacan:

—7.890 visitas a contribuyentes con deudas cercanas a $1,2 billones, priorizando obligaciones con entre uno y dos años de antigüedad.

—Gestión de 5.110 depósitos judiciales por un valor de $54.228 millones, derivados de procesos de cobro a 550 contribuyentes.

—Imposición de 3.400 medidas cautelares sobre sumas de dinero, dirigidas a cartera con más de tres años de vencimiento, por un monto cercano a $1 billón.

?Llamad?o a contribuyentes morosos

Llinás explicó que las medidas cautelares buscan garantizar que los bienes y recursos de los deudores no se dispersen antes del pago de sus obligaciones.

Asimismo, hizo un llamado a los contribuyentes morosos para que se acojan a los mecanismos de regularización antes de la aplicación de medidas judiciales.

Previo a esta campaña, la Dian realizó en todo el país el evento virtual ‘Evite consecuencias penales por no pagar sus impuestos en mora’, que contó con la participación de 4.900 contribuyentes.

Durante esta actividad se explicaron los riesgos legales del incumplimiento fiscal, incluyendo la posibilidad de enfrentar procesos penales en casos de impuestos recaudados, pero no entregados al Estado.