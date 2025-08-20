Petro confiesa que perdió una cita con sindicalistas de Ecopetrol por quedarse dormido

–«Terminé dormido y no me despertaron», afirmó el presidente Gustavo Petro al revelar que por este hecho perdió una cita con los dirigentes de la Unión Sindical Obrera, USO, el sindicato de los trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol.

“Hoy tenía cita con la @usofrenteobrero, compañera, terminé dormido y no me despertaron”@petrogustavo se ufana de dejar plantados a los trabajadores que votaron por él y a los que está arruinando porque se le “pegaron las sábanas”. ¡Qué descaro! pic.twitter.com/Htcsy6dcn0 — Andrés Forero CD #1??0??1?? (@AForeroM) August 20, 2025

Los pronunciamientos los hizo el mandatario en el Consejo de Ministros realizado este martes, en el cual también convocó una marcha contra la violencia hacia la comunidad travesti, hecho que consideró una necesidad urgente, luego del asesinato de un integrante de esta comunidad en Medellín.

“En Medellín están matando trans como si nada”, puntualizó el jefe del Estado, al impartirle instrucciones al ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, para promover la movilización.