Procuraduría hizo efectiva suspensión provisional de Alfredo Saade, jefe de despacho de la Presidencia

–La Procuraduría General de la Nación ordenó suspender provisionalmente del cargo a Alfredo Rafael Saade Vergel, quien se desempeña como Jefe de Despacho Presidencial. ?

La determinación de la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría , desencadenada por el tema de los pasaportes, se da, en principio, por un término de tres meses.

Contra Saade Vergel, el Ministerio Público el pasado 9 de julio ya había aperturado investigación disciplinaria, medida que también cobijó a los excancilleres, Luis Gilberto Murillo Urrutia, y Laura Camila Sarabia Torres.

El ente de control investiga presuntas conductas indebidas que Alfredo Saade habría asumido para presionar la firma del convenio entre la Imprenta Nacional y Portugal para la fabricación y suministro de pasaportes.

La decisión de la Procuraduría solicita al Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que proceda a hacer efectiva esta medida.