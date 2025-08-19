Video: Policía recuperó 75 metros de fibra óptica en Teusaquillo, Bogotá

Foto: Policía de Bogotá

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, en desarrollo de actividades de prevención y control, a través del Grupo de Transporte Masivo TransMilenio lograron detener en flagrancia a un hombre de 30 años que se encontraba hurtando cable.

Estos hechos ocurrieron en la localidad de Teusaquillo, cuando la central de radio de la Policía informó a las patrullas de la zona que, al parecer, varias personas se encontraban hurtando una de las calzadas que se encuentran en mantenimiento sobre la Avenida Caracas.

“Los uniformados llegaron al lugar y evidenciaron un agujero a un costado del vagón de TransMilenio y observaron a una persona atrapada dentro del mismo y alrededor gran cantidad de trozos de cable encauchetado”, aseguró el teniente coronel Maryam Moreno, comandante de Transporte Masivo TrasMilenio.

A continuación, el video con las declaraciones de la teniente coronel Maryam Moreno, comandante de Transporte Masivo TrasMilenio, sobre este operativo de seguridad:

Gracias a la pronta reacción se logró salvaguardar la vida del ciudadano. Asimismo, se logró la recuperación de 56 fragmentos de fibra óptica, aproximadamente 75 metros. Esta persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.