65 comparendos en operativos a motociclistas por circular por andenes en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

El equipo de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) adelantó un operativo de control y vigilancia a motociclistas en la avenida Guayacanes entre calles 10 y 11, en la localidad de Kennedy al occidente de Bogotá, que deja 65 comparendos a conductores y 26 motocicletas inmovilizadas, por transitar en andenes.

Se trató de dos operativos a motociclistas que ponían en riesgo su seguridad y la peatones al circular por el andén. ¡Los andenes son para los peatones, no para las motos!

Como resultado, se impusieron 31 comparendos y 15 vehículos fueron inmovilizados el 15 de agosto de 2025. A esta acción se suma, otro operativo realizado el 11 de agosto de 2025, que deja 30 órdenes de comparendo y 11 motocicletas más inmovilizadas.

«Por ahorrarse unos minutos no se puede poner en riesgo la vida de los peatones. Esta conducta es inaceptable y es sancionada. La empatía y la corresponsabilidad en las vías nos llevan a una movilidad más segura», expresó la secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz.

Recuerda que estos espacios son exclusivos para quienes caminan. Circular allí en moto o bici eléctrica pone en riesgo a los más vulnerables.