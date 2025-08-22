Operativo en Usaquén deja 8 cambuches desmontados y 8 toneladas de residuos

Foto: Secretaría de Gobierno

La Alcaldía Local de Usaquén lideró una nueva jornada de ‘Operación Espacio Público’, logrando transformar zonas deterioradas y mejorar la convivencia ciudadana. Este operativo dejó ocho cambuches o estructuras ilegales, desmontadas, así como la recolección de ocho toneladas de residuos, en la avenida NQS con calle 183.

Intervención integral en la NQS con calle 183

“Operación Espacio Público” llegó a Usaquén con el trabajo conjunto de la alcaldía local, siete entidades de la Administración distrital, la Policía de Bogotá, la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). En la avenida NQS con calle 183 se desmontaron estructuras que afectaban el uso adecuado del espacio y la armonía del sector.

En este sector el resultado fue:

Desmonte de ocho estructuras no convencionales

Recolección de ocho toneladas de residuos mixtos

Control y vigilancia en Barrancas

En el barrio Barrancas se desarrollaron operativos de Inspección, Vigilancia y Control en cuatro talleres y dos bodegas de Rappi.

Los resultados incluyen:

Medidas correctivas y suspensión de tres días para 3 talleres por falta de documentos.

Suspensión de una bodega de Rappi por propiciar ocupación indebida del espacio público (Art. 92-10).

Seis comparendos de tránsito a domiciliarios por mal parqueo.

Compromiso con entornos seguros y dignos

Con estas acciones, la Administración distrital reafirma su compromiso de generar entornos funcionales, accesibles y seguros. “Operación Espacio Público” seguirá llegando a más localidades, fortaleciendo la corresponsabilidad ciudadana y el respeto colectivo por los espacios que le pertenecen a todas las personas.