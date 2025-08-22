A ritmo de Violonchelo disfrute de Beethoven, Brahms y hasta de Victor Herbert este viernes 22 y sábado 23 agosto

Crédito: Kike Barona – Filarmónica de Bogotá

El “Concierto para violonchelo No. 2” se estrena en Colombia y estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), dirigida por Alberto Hold-Garrido, con el reconocido Santiago Cañón-Valencia en la parte solista, la cita será en doble jornada musical, este viernes 22 y sábado 23 agosto de 2025, en el auditorio Fabio Lozano a las 7:00 p. m. y la segunda fecha en el auditorio León de Greiff a las 4:00 p. m. ¡Entrada con y sin boletería!

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), en esta serie de conciertos interpretará la “Obertura trágica en re menor, Op. 81”, de Johannes Brahms (1833 – 1897), obra inspirada por la muerte del pintor Anselm Feuerbach; y la “Sinfonía No. 6 en fa mayor, Op. 68”, mejor conocida como “Pastoral”, de Ludwig van Beethoven (1770 – 1827). Esta partitura, integrada por cinco movimientos con nombres sugestivos como “Escena junto al arroyo”, “Alegre reunión de campesinos” y “Tormenta, tempestad”, se estrenó en 1808.

Viernes 22 de agosto de 2025 – Santiago Cañón-Valencia con la Filarmónica de Bogotá en el Auditorio Fabio Lozano

Tres estilos sonoros contrastantes que presenta la Orquesta Filarmónica de Bogotá en elAuditorio Fabio Lozano – U Jorge Tadeo Lozano. Boletería en TuBoleta y en las taquillas del escenario



Lugar: Auditorio Fabio Lozano – Universidad Jorge Tadeo Lozano





Hora: 7:00 p. m.





Fecha: viernes 22 de agosto de 2025





Entrada con Boletería



Sábado 23 de agosto de 2025 – Santiago Cañón-Valencia con la Filarmónica de Bogotá en el Auditorio León de Greiff UNAL

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!



Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.





Hora: 4:00 p. m.





Fecha: sábado 23 de agosto de 2025





Entrada libre hasta completar aforo



El “Concierto para violonchelo No. 2 en mi menor, Op. 30” del irlandés Victor Herbert (1859 – 1924) es una obra brillante y lírica que, como muchas de las creaciones de este compositor, integra giros melódicos de la música alemana, irlandesa y norteamericana. En esta partitura, el instrumento solista interactúa ingeniosamente con la orquesta y exhibe de manera brillante sus posibilidades técnicas y expresivas en un amplio registro.

Santiago Cañón-Valencia, violonchelo (Colombia)

El violonchelista colombiano Santiago Cañón-Valencia es un prolífico solista, compositor, comisionado, artista discográfico, pintor y fotógrafo. Artista de la Nueva Generación de la BBC en 2022. Nació en Bogotá en 1995 y debutó con la Orquesta Filarmónica de Bogotá a los seis años, antes de ganar la Medalla de Plata en el XVI Concurso Internacional Chaikovski de 2019, el Premio de la Fundación Starker de 2018, el Tercer Premio en el Concurso Internacional Reina Isabel de 2017 y el Primer Premio en el Concurso Internacional de Violonchelo Carlos Prieto, entre muchos otros galardones.

Durante la temporada 2025-2026, Cañón-Valencia asume una agenda internacional que incluye recitales como solista en España y Portugal, una actuación con la Filarmónica de Macedonia y un puesto como jurado del Concurso Internacional de Violonchelo de Budapest. En Estados Unidos, actúa con la Sinfónica de Kansas City, la Orquesta Sinfónica de Montgomery, la Sinfónica de Grand Rapids y la Camerata Pacífica. También ofrece recitales con el pianista Víctor Asunción en Stanford y La Jolla, California. Su agenda latinoamericana lo lleva a la Sinfónica de Puerto Rico, el Festival de Música de Morelia en México y el Cartagena Festival de Música.

En 2024, lanzó su sencillo debut en Deutsche Grammophon, una grabación de “Fratres” de Arvo Pärt con la pianista Naoko Sonoda. Le seguirán dos sencillos adicionales. Él grabó cuatro álbumes completos adicionales, siendo el más reciente “Ascenso” en Sono Luminus (2022). Cañón-Valencia cuenta con el patrocinio de la Beca Mayra & Edmundo Esquenazi a través de la Fundación Salvi desde 2011.

Alberto Hold-Garrido, director de orquesta (España – Dinamarca)

Nació en Barcelona y creció en Dinamarca. Actuó como director principal de KSO entre 2013 y 2018. Estudió dirección coral y orquestal en la Real Academia de Música de Copenhague y continuó su formación en la Academia Sibelius de Helsinki, en la legendaria clase de dirección de Jorma Panula. También tomó clases con Sergiu Celibidache en Mainz, Alemania.

Después de graduarse de la Academia Sibelius en 1994, Hold-Garrido trabajó como director asistente en la Ópera Nacional de Finlandia y también en el Festival de Ópera de Savonlinna, donde ayudó a Leif Segerstam, quien finalmente lo invitó a trabajar como director en la Royal Opera House, en Estocolmo. De 2001 a 2003 sucedió a Segerstam como director musical y director principal.

Además de su carrera en Finlandia y Suecia, Hold-Garrido ha sido invitado a muchos otros países en los que ha desarrollado su actividad artística. Ha trabajado con la Orquesta Nacional de Bélgica en Bruselas, la Orquesta Sinfónica de Odense, la Ópera Nacional de Gales, la Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, el Deutsche Nationaltheater, Weimar, la Ópera de Frankfurt, el Teatro Municipal de Santiago, el Teatro St Gallen, la Ópera de Graz, la Ópera Novaja de Moscú, el Teatro Nacional de São Carlos, Lisboa, la Orquesta Sinfónica de Trondheim y la Ópera Nacional de Estonia.