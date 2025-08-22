La Rumba Carnavalera llenará de música y color a Tunjuelito este 22 de agosto

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito.

Llega la Carnavalera a Tunjuelito en el sur de Bogotá, con la Alcaldía Local de Tunjuelito que invita a los bogotanos y bogotanas a disfrutar de una jornada llena de música, color y alegría con la Rumba Carnavalera, que se realizará este viernes 22 de agosto de 2025 en el Parque El Triángulo, del barrio San Vicente Ferrer. ¡Asiste es gratis!

El evento, que tendrá lugar de 5:00 p. m. a 7:00 p. m., busca brindar un espacio de integración y diversión para las familias de la localidad, promoviendo la cultura, la recreación y el encuentro ciudadano.

Durante la actividad, los asistentes podrán disfrutar de baile y toda la energía del carnaval. La invitación es a llegar con toda la actitud festiva: disfraz, máscara, colores y las mejores ganas de gozar.

“Queremos que los vecinos y vecinas de Tunjuelito vivan un espacio seguro, alegre y lleno de tradición, donde celebremos la vida y nuestra cultura local”, manifestó Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa Local de Tunjuelito.

La Rumba Carnavalera es un escenario pensado para el disfrute de todas las edades, fortaleciendo la unión comunitaria y resaltando las expresiones culturales que hacen parte de la identidad de la localidad.

La Rumba Carnavalera es un escenario pensado para el disfrute de todas las edades, fortaleciendo la unión comunitaria y resaltando las expresiones culturales que hacen parte de la identidad de la localidad.

Detalles del evento: