Asista al Teatro Jorge Eliécer Gaitán este viernes 22 de agosto al concierto Saudade Bogotá

Foto: Idartes.

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) trae al Teatro Jorge Eliécer Gaitán, a ‘Saudade Bogotá’, una agrupación colombiana que rinde homenaje a la riqueza y diversidad de la música brasileña, este viernes 22 de agosto, a las 7:00 p. m. ¡Entrada con boletería!

En su propuesta, ‘Saudade Bogotá’, combina la fuerza rítmica del samba y el choro- cargados de percusión y energía afrobrasileña- con la melancolía elegante de la bossa nova y la música popular de los años 60. Este espectáculo es un homenaje emotivo a la música brasileña, explorando sus ritmos, melodías y emociones con un enfoque contemporáneo y lleno de sensibilidad.

En su repertorio se destacan obras de grandes maestros como Pixinguinha, Cartola, Vinicius de Moraes, Tom Jobim y Caetano Veloso, interpretadas con una mirada fresca y una profunda sensibilidad musical. Un viaje sonoro que conecta tradición, emoción e improvisación.

Una experiencia inmersiva

‘Saudade Bogotá’ es una propuesta que conecta tradición y modernidad, emoción y técnica, memoria y creación. Es una oportunidad para que vivas una noche de sonidos que transportan a las calles, playas y festivales de Brasil.

Ideal para amantes de la música, exploradores de nuevas sonoridades y quienes deseen dejarse llevar por la cadencia, la poesía y el color de un repertorio que ha trascendido generaciones. Una invitación a sentir, bailar y conectar con la cultura brasileña.

Cada interpretación respeta la tradición, pero incorpora arreglos originales, improvisaciones y matices propios que dan nueva vida a clásicos atemporales.