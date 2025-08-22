Miguel Uribe Londoño entra al abanico de precandidatos presidenciales del Partido Centro Democrático en reemplazo de su hijo Miguel Uribe Turbay

–(Foto Instagram). El Partido Centro Democrático le dio este viernes la bienvenida a Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, como precandidato presidencial de esta colectividad, al aceptar la solicitud que él mismo formuló este jueves 21 de agosto.

En un comunicado, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez notificó de la decisión «luego de haber llegado a un consenso entre los precandidatos y la dirección del partid.

Al respecto, señala que desde el 7 de junio de 2025, día del atentado y posterior muerte de Miguel Uribe Turbay, «el partido Centro Democrático ha tenido como premisa fundamental tener toda la consideración, respeto y solidaridad por Miguel Uribe Turbay y su familia».

Añade que «el señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo» y puntualiza:

«Teniendo en cuenta lo anterior, el Partido Centro Democrático y sus precandidatos presidenciales, le dan la bienvenida al señor Miguel Uribe Londoño, quien a partir del día de hoy ingresa al proceso de selección del candidato presidencial».

Subraya que al igual que los otros precandidatos presidenciales, Uribe Londoño «tendrá la obligación de participar de todos los debates y actividades del partido en el marco del proceso de selección».

Finalmente ratifica que indica que el Partido Centro Democrático definirá su candidato presidencial entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional, el cual posteriormente participará en una consulta el 8 de marzo «para escoger un único candidato de una unidad democrática de base popular que reconstruya el camino democrático de la nación».

Así las cosas, Miguel Uribe Londoño se enfrentará a Mari?a Fernanda Cabal, Paloma Valencia Laserna, Paola Holguín Moreno y Andrés Guerra Hoyos en la contienda por la candidatura única del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez.