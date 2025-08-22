Resultados de las loterías y chances de este viernes 22 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 22 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
MiLoto 03 04 08 10 31
Medellín 4918 – Serie 310
Santander 6769 – Serie 363
Risaralda 5929 – Serie 020
Dorado
Mañana 3689 – La 5ta 4 – Tarde 8337 – La 5ta 3
Culona
Día 3604 – Noche 7465
Astro Sol
0047 – Signo Géminis
Astro Luna
4148 – Signo Leo
Pijao de Oro
7401 – La 5ta 4
Paisita
Día 3494 – La 5ta – Noche 6794
Chontico
Día 1130 – La 5ta 3 – Noche 8564 – La 5ta 7
Cafeterito
Tarde 2663 – La 5ta 6 – Noche 2558 – La 5ta 2
Sinuano
Día 5571 – La 5ta 9 – Noche 8341 – La 5ta 5
Cash Three
Día 812 – Noche 784
Play Four
Día 1567 – Noche 7794
Samán
Día 6924
Caribeña
Día 2646 – La 5ta 3 – Noche 3637 – La 5ta 4
Motilón
Tarde 4180 – La 5ta 4 – Noche 1651La 5ta 4
Fantástica
Día 9752 – La 5ta 1 – Noche 6076 – La 5ta 3
Antioqueñita
Día 0300 – La 5ta 7 – Tarde 3270 – La 5ta 5
Win 4
2468
Evening
8574