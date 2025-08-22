    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 22 de agosto de 2025 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 22 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:


    MiLoto 03 04 08 10 31

    Medellín 4918 – Serie 310
    Santander 6769 – Serie 363
    Risaralda 5929 – Serie 020

    Dorado
    Mañana 3689 – La 5ta 4 – Tarde 8337 – La 5ta 3

    Culona
    Día 3604 – Noche 7465

    Astro Sol
    0047 – Signo Géminis

    Astro Luna
    4148 – Signo Leo

    Pijao de Oro
    7401 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 3494 – La 5ta – Noche 6794

    Chontico
    Día 1130 – La 5ta 3 – Noche 8564 – La 5ta 7

    Cafeterito
    Tarde 2663 – La 5ta 6 – Noche 2558 – La 5ta 2

    Sinuano
    Día 5571 – La 5ta 9 – Noche 8341 – La 5ta 5

    Cash Three
    Día 812 – Noche 784

    Play Four
    Día 1567 – Noche 7794

    Samán
    Día 6924

    Caribeña
    Día 2646 – La 5ta 3 – Noche 3637 – La 5ta 4

    Motilón
    Tarde 4180 – La 5ta 4 – Noche 1651La 5ta 4

    Fantástica
    Día 9752 – La 5ta 1 – Noche 6076 – La 5ta 3

    Antioqueñita
    Día 0300 – La 5ta 7 – Tarde 3270 – La 5ta 5

    Win 4
    2468

    Evening
    8574

