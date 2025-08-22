    • Bogotá

    Cortes de luz este sábado 23 de agosto de 2025 en Bogotá

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este sábado 23 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República:

    Localidad de Fontibón

    Barrio Brisas Aldea Fontibón. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 119 a carrera 121 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Rafael Uribe Uribe

    Barrio Marruecos. De la calle 47 sur a calle 49 sur entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Localidad de Suba

    Barrio Barajas Norte. Vereda La Conejera – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Localidad de Usme

    Barrio Danubio II. De la carrera 3 este a carrera 5 este entre calle 13 sur a calle 15 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

