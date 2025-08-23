Bogotá ya supera el millón de visitantes extranjeros de enero a julio de 2025

Foto: IDT

Bogotá, la capital de Colombia, continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes de América Latina. Entre enero y julio de 2025, la ciudad recibió 1.094.554 visitantes extranjeros, lo que representa un crecimiento del 6,4 % frente al mismo periodo de 2024.

Estos datos hacen parte de los resultados más recientes del Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT), el periodo comprendido entre junio y julio de 2025, en los que se confirma el dinamismo del turismo en la capital. Las cifras revelan que Bogotá continúa consolidándose como un destino de talla mundial y un motor de desarrollo económico y cultural para el país.

Con esta tendencia, Bogotá se proyecta a superar los dos millones de visitantes internacionales al finalizar el año, marcando un hito sin precedentes para el sector.

“Bogotá está logrando cifras históricas. Más de un millón de visitantes internacionales en siete meses nos hablan de una ciudad que se consolida como destino preferido en América Latina. Estamos trabajando para que quienes nos visitan vivan experiencias únicas y se enamoren de nuestra ciudad”, afirmó Andrés Santamaría, director del Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Bogotá cada vez más en la mira de la ruta del turismo internacional

Bogotá, la capital de Colombia, no solo ha recuperado sus niveles prepandemia, sino que los ha superado ampliamente. Se estima que la ciudad alcanzará los 14,8 millones de turistas totales en 2025, lo que significaría un crecimiento del 20,1 % respecto a 2023, y 5,3 % respecto a 2024. Esta dinámica evidencia el atractivo creciente de la ciudad gracias a su oferta diversa, cultural y gastronómica.

Los principales países emisores de visitantes extranjeros a Bogotá entre enero y julio de 2025 fueron:

Venezuela (16,5 %).

Estados Unidos (15,8 %).

México (9,6 %).

España (5,7 %).

Ecuador (5,6 %).

Así mismo, entre los principales motivos de viaje, destacan el turismo (55,9 %), el tránsito (18,9 %), los negocios (7,6 %) y la participación en eventos (2,6 %).

Empleos en el sector turismo de Bogotá durante 2025

El turismo sigue siendo además un gran generador de empleo formal en la capital. Durante el segundo trimestre de 2025 se registraron en promedio 114.996 puestos de trabajo vinculados al sector, lo que equivale al 2,7 % del total de ocupados en Bogotá.

Se destaca el crecimiento de más del 34 % en los sectores directos como alojamiento y agencias de viaje, mientras que áreas conexas como alimentos, cultura y transporte muestran ajustes que reflejan los retos de la industria.

Bogotá cada vez más líder en reservas y conectividad aérea en América latina

Aunque se presentó una leve disminución en las reservas aéreas hacia la ciudad, Bogotá sigue siendo el principal destino turístico del país. De junio a noviembre de 2025, la capital concentró el 54,3 % de las reservas aéreas internacionales, con un total de 282.880 reservas, muy por encima de Medellín y Cartagena.

Las principales reservas aéreas hacia Bogotá provinieron de EE. UU. con 61.791 reservas (21,8?%), seguido de España con 35.325 (12,5?%) y Chile con 17.145 (6,1 %).

También destacaron Brasil con 16.786 (5,9?%), Ecuador con 15.592 (5,5?%), Canadá con 14.296 (5,1?%) y Francia con 13.637 (4,8?%) reservas hacia Bogotá. Los demás países agrupados como “Otros” sumaron 108.308 reservas (38,3?%).

En el primer semestre del año, se movilizaron más de 10,7 millones de pasajeros por vía aérea, con un nivel de ocupación del 79 %. Avianca lidera la operación, concentrando el 50 % de los vuelos hacia la ciudad.

Tasa de ocupación hotelera en Bogotá en 2025

En junio de 2025, la tasa de ocupación en la ciudad se ubicó en 58,9 %, superando en 9,4 puntos porcentuales el promedio nacional y mostrando una reducción de 2,7 puntos porcentuales frente a junio de 2024.

Estos y más datos del turismo en la ciudad pueden ser consultados en www.idt.gov.co en la sección, Observatorio de Turismo de Bogotá.