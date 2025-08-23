Estos son  los horarios y agrupaciones de Hip Hop al Parque 2025 para este fin de semana

Imagen: Idartes

Este sábado 23 y domingo 24 de agosto,los bogotanos, bogotanas y visitantes podrán disfrutar del Festival Hip Hop al Parque 2025, epicentro de alta calidad musical que alterna sonidos clásicos y nuevas tendencias con artistas consolidados y emergentes creando experiencias que nacen del barrio y otras que han cruzado fronteras en el Parque Simón Bolívar.

Este año, los sonidos del Bronx neoyorquino, los barrios de Medellín y Bucaramanga, las calles de Cali, el talento de Bogotá y algunos representantes de hispanoamérica se unen en un solo escenario para ofrecer una programación que articula la vieja y la nueva escuela en la edición número 27 del Festival Hip Hop al Parque.

“Este año el festival quiere mostrar que, sin importar los años que lleven los artistas o seguidores haciendo parte de esta comunidad, lo importante es trabajar unidos, aprender uno del otro para continuar la consolidación y globalización del hip hop para, de esa forma, dejar buenas bases y un mensaje claro para futuros seguidores: no es cuestión de edad o generación; son la pasión por el arte y el amor por la comunidad los factores que hacen valiosa la cultura hip hop”, explica María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes – Idartes.

Artistas que estarán en Hip Hop al Parque

¡Aquí la programación completa de Hip Hop al Parque 2025 en Bogotá!

Les presentamos la programación detallada para los dos días de celebración del Festival Hip Hop al Parque 2025 para que vivamos una experiencia inolvidable llena de creación y memoria.

Sábado 23 de Agosto

Domingo 24 de Agosto

Festival Hip Hop al Parque 2025 contará con una franja académica cargada de encuentros, talleres y conversaciones que profundizan en los elementos, saberes y experiencias con invitados nacionales e internacionales que compartirán su conocimiento y trayectoria de forma abierta y cercana, así como una Zona de Arte y Emprendimiento en la que el público podrá disfrutar de piezas gráficas, indumentaria, accesorios y artículos característicos de la cultura hip hop.