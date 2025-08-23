    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 23 de agosto de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 23 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:


    Baloto 02 – 09 – 17 – 36 – 39 – Superbalota 11
    Baloto Revancha 07 – 19 – 29 – 37 – 39 – Superbalota 11

    Lotería de Boyacá 3628 – Serie 059 – La 5ta 9
    Lotería del Cauca 6053 – Serie 137 – La 5ta 7

    Dorado
    Mañana 9062 – La 5ta 5 – Tarde 8744 – La 5ta 5 – Noche 4370 – La 5ta 3

    Culona
    Día 6479 – Noche 4628

    Pijao de Oro
    6370 – La 5ta 9

    Astro Sol
    5310 – Signo Virgo

    Astro Luna
    0244 – Signo Piscis

    Paisita
    Día 6246 – La 5ta 9 – Noche 3482

    Paisita 3
    6380 – La 5ta 8

    Chontico
    Día 6590 – La 5ta 7 – Noche 2311 – La 5ta 6

    Cafeterito
    Tarde 7328 – La 5ta 0 – Noche 2943 – La 5ta 9

    Sinuano
    Día 5152 – La 5ta 7 – Noche 4754 – La 5ta 1

    Cash Three
    Día 303 – Noche 065

    Play Four
    Día 0039 – Noche 4416

    Samán
    Día 0299

    Caribeña
    Día 8195 – La 5ta 5 – Noche 9786 – La 5ta 3

    Motilón
    Tarde 7366 – La 5ta 3 – Noche 9323 – La 5ta 4

    Fantástica
    Día 6125 – La 5ta 3 – Noche 1072 – La 5ta 8

    Antioqueñita
    Día 0715 – La 5ta 1 – Tarde 0660 – La 5ta 5

    Win 4
    5539

    Evening
    5514

