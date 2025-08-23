Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 23 de agosto de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 23 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:
Baloto 02 – 09 – 17 – 36 – 39 – Superbalota 11
Baloto Revancha 07 – 19 – 29 – 37 – 39 – Superbalota 11
Lotería de Boyacá 3628 – Serie 059 – La 5ta 9
Lotería del Cauca 6053 – Serie 137 – La 5ta 7
Dorado
Mañana 9062 – La 5ta 5 – Tarde 8744 – La 5ta 5 – Noche 4370 – La 5ta 3
Culona
Día 6479 – Noche 4628
Pijao de Oro
6370 – La 5ta 9
Astro Sol
5310 – Signo Virgo
Astro Luna
0244 – Signo Piscis
Paisita
Día 6246 – La 5ta 9 – Noche 3482
Paisita 3
6380 – La 5ta 8
Chontico
Día 6590 – La 5ta 7 – Noche 2311 – La 5ta 6
Cafeterito
Tarde 7328 – La 5ta 0 – Noche 2943 – La 5ta 9
Sinuano
Día 5152 – La 5ta 7 – Noche 4754 – La 5ta 1
Cash Three
Día 303 – Noche 065
Play Four
Día 0039 – Noche 4416
Samán
Día 0299
Caribeña
Día 8195 – La 5ta 5 – Noche 9786 – La 5ta 3
Motilón
Tarde 7366 – La 5ta 3 – Noche 9323 – La 5ta 4
Fantástica
Día 6125 – La 5ta 3 – Noche 1072 – La 5ta 8
Antioqueñita
Día 0715 – La 5ta 1 – Tarde 0660 – La 5ta 5
Win 4
5539
Evening
5514