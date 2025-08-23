Cortes de luz este domingo 24 de agosto de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este domingo 24 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República:

Localidad de Fontibón

Barrio Granjas de Techo. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 15 a calle 18 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio San Diego. De la carrera 9 a carrera 14 entre calle 25 a calle 28 – Desde las 10:30 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Nueva Zelandia. De la calle 182 a calle 184 entre carrera 50 a carrera 52 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Alfonso López. De la carrera 25 a carrera 27 entre calle 48 a calle 50 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.