Trabajo sí hay: Postúlese de manera virtual a 1.000 vacantes hasta este 23 de agosto

Accede a 1.000 vacantes laborales que trae ‘Talento Capital’ hasta el sábado 23 de agosto de 2025. Los cargos disponibles ofrecen hasta cuatro salarios mi?nimos y, en un caso especial para un perfil bilingu?e, una remuneracio?n que oscila entre 9 y 12 salarios mi?nimos mensuales. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 23 de agosto, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno. Hay vacantes exlusivas para los y las jóvenes de la ciudad.

“Queremos que estas vacantes se conviertan en un puente hacia la estabilidad y el crecimiento profesional. Bogota? necesita talento y estas ma?s de mil oportunidades muestran que la ciudad se sigue moviendo con fuerza en el a?mbito laboral”, aseguro? Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formacio?n de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Algunos de los cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 23 de agosto de 2025

La convocatoria incluye tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primera vinculacio?n laboral. Hay perfiles en distintos sectores econo?micos, con opciones que van desde ba?sicos con bachiillerato hasta profesionales y especializados.

Los perfiles requeridos para esta semana son:

Asesor call center con o sin experiencia.

Asesor comercial – retail.

Cajeros.

Auxiliar de mesas.

Ejecutivo multiskill.

Operario produccio?n y empaque.

Auxiliar de elaboracio?n hornos.

Panaderos.

Administrador de tienda.

Jefe de enfermeri?a extramural.

Auxiliar de bodega.

Encuestador.

Guarda de seguridad.

Auxiliar de ruta o de ventas (licencia C2).

Telemercaderista – call center ventas.

Operario doblador.

Operario troquel.

Te?cnico en pintura.

Conductor montacarga.

Analista de calidad.

Operario inyeccio?n.

Te?cnico de servicio.

Operario pintor.

Ebanista.

Operario de maderas.

Asesor comercial de ventas.

Analista de cre?dito junior.

Te?cnico en refrigeracio?n con moto.

Ejecutivo comercial.

Ejecutivo mixto.

Analista de operaciones logi?sticas.

Agente de ventas.

Asesor de ventas.

Asesor call center.

Jefe de preventa procesos BPO – bilingu?e.

Asesor de cobranza cartera castigada.

Auxiliar bodega – con o sin experiencia.

Mercaderista.

Transferencista drogueri?a supernumerario.

Promotor comercial.

Impulsador.

Operador de surtido- mercaderista con moto.

Mercaderista construccio?n ferretero.

Operador logi?stico.

Analista de inteligencia de negocios y disen?o digital.

Te?cnico- Tecno?logo en disen?o gra?fico y publicidad.

Demostrador.

Mercaderistas.

Impulsador.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.