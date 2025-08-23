    • Bogotá

    Las Fórmulas de Cornhelio en Teatro El Parque este 23 de agosto de 2025

    Diana Becerra Publicado el

    Teatro familiar Bogotá Las Fórmulas de Cornhelio en Teatro al parqueFoto: Idartes

    El Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) presenta el próximo sábado 23 de agosto de 2025, la obra de teatro ‘Las Fórmulas de Cornhelio’, una obra con una dosis de amor… propio, se presentarán en el Teatro El Parque a las 3:00 p. m. ¡La entrada es con boletería, ingresa y consulta aquí!

    Presentada por la Compañía Cabra Producciones, esta propuesta presenta una tierna obra con una dosis de amor… propio: Dicen que un camión de helados de brócoli esconde un laboratorio secreto… y Cornhelio, el científico del parque, busca la fórmula de la juventud. Pero es una niña curiosa, Angélica, quien descubre que lo más valioso es el amor propio. Una obra ingeniosa, tierna y divertida que celebra nuestra mejor fórmula de todas: aceptarnos como somos.

    Diana Becerra
