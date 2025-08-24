Bogotá avanza en restauración del humedal El Tunjo con plantación de 80 árboles

Foto: Secretaría Distrital de Ambiente.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) realizó una nueva jornada de restauración ecológica en la Reserva Distrital de Humedal El Tunjo, en Ciudad Bolívar, con la plantación de 80 árboles y arbustos nativos como parte de los procesos de reposición y mantenimiento que garantizan la sostenibilidad ecológica de este ecosistema estratégico para la ciudad.

La actividad contó con el acompañamiento de Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, Alcaldía Local de Tunjuelito, representantes de la Mesa Local de Arbolado Urbano de Ciudad Bolívar e integrantes de la comunidad muisca, quienes reconocen este humedal como un espacio lleno de memoria, espiritualidad y arraigo cultural.

«El complejo de humedales El Tunjo es el tercer humedal más grande de la capital, con 86 hectáreas y 7 cuerpos de agua; por ello es un regulador vital para el equilibrio hídrico de Bogotá y hace de ella una ciudad resiliente frente al cambio climático. Además, es un territorio sagrado para nuestras comunidades a quienes integramos en estas jornadas y nos apoyan con el cuidado desde su visión», afirmó Adriana Soto, secretaria Distrital de Ambiente.

Este esfuerzo forma parte de la meta de esta Administración distrital de alcanzar 2.145 hectáreas restauradas a 2027 para proteger la biodiversidad, el recurso hídrico y reducir la vulnerabilidad de la ciudad frente al cambio climático.

Además de su relevancia ecológica, el humedal El Tunjo cumple una función clave como regulador hídrico, al ayudar a mitigar inundaciones, facilitar la recarga de aguas subterráneas y servir como hábitat de múltiples especies de flora y fauna.

Este proceso, además de fortalecer la restauración ecológica, reafirma el compromiso de la Administración distrital con la participación activa de comunidades locales y actores estratégicos del territorio.