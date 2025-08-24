Cuatro kilómetros de espacio público recuperados en Bogotá para la ciudadanía

Foto: Alcaldía Local de La Candelaria y la Alcaldía Local de Santa Fe

Con el liderazgo de las alcaldías locales de La Candelaria y Santa Fe, y el trabajo en equipo de varias entidades de la Administración distrital junto a la Policía de Bogotá y el Gaula de la Policía, Bogotá avanza en la transformación del espacio público con entornos más seguros, ordenados y dignos.

Una intervención integral en el corazón de Bogotá, en la carrera Séptima

La más reciente jornada de Operación Espacio Público se desarrolló en la carrera Séptima, entre la Plaza de Bolívar y la Calle 24. Allí, un trabajo coordinado permitió recuperar cuatro kilómetros de corredor peatonal afectados por problemáticas como ocupación indebida, venta de estupefacientes y riesgos de salubridad.

Resultados de la intervención integral en la carrera Séptima de Bogotá

Siete desmontes de puestos informales.

38 cigarrillos de marihuana incautados.

9 comparendos, 8 por ocupación indebida y uno por porte de arma cortopunzante.

50 kilos de alimentos desnaturalizados por no cumplir condiciones sanitarias.

Cuato armas cortopunzantes incautadas.

Voces de las localidades

Angélica Angarita, alcaldesa Local de La Candelaria, destacó: “La recuperación del espacio público se ha hecho con todas las garantías, ofreciendo la oferta de servicios que tiene Bogotá a quienes hacen un uso indebido. Buscamos brindarle a la ciudadanía un espacio peatonal limpio, agradable, sin armas, sin pipetas de gas y sin comida que no cuenta con salubridad”.

Por su parte, Diego López, alcalde Local de Santa Fe, señaló: “Estamos generando acciones continuas para lograr una localidad más segura, limpia y ordenada. Trabajamos en equipo con La Candelaria y diferentes entidades para cumplir el mandato del alcalde Carlos Fernando Galán: recuperar y mantener el espacio público para el disfrute de la ciudadanía”.

Prevención y sensibilización

Antes de estas intervenciones, la Administración distrital siempre realiza un trabajo pedagógico constante para sensibilizar sobre las normas que regulan el espacio público y prevenir prácticas como la venta de armas blancas y licor, el uso de pipetas de gas, el trabajo infantil, la comercialización de estupefacientes y el uso de animales con fines comerciales.

De igual manera, se promueve la oferta institucional dirigida a las y los vendedores informales, con el fin de garantizar alternativas dignas y sostenibles.

Compromiso con la ciudad

Con estas acciones, la Administración distrital reafirma su compromiso con la recuperación del espacio público, la convivencia ciudadana y la consolidación de una Bogotá más segura y ordenada.

La recuperación de la Séptima es un ejemplo del trabajo en equipo y del esfuerzo por devolverle a la ciudadanía espacios dignos, limpios y seguros, para que sean disfrutados y apropiados colectivamente.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.