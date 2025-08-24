Detienen a dos hombres que pretendían robar camión con maquinaria del Metro

Foto: Policía Nacional

La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos a la Estación de Policía Bosa, logró la captura en flagrancia de dos hombres, de 44 y 34 años, quienes fueron sorprendidos cuando pretendían sacar de manera irregular diferentes elementos de obra pertenecientes al proyecto del Metro de Bogotá.

El procedimiento se desarrolló gracias a la alerta del personal de seguridad privada, quienes detectaron un vehículo de carga con herramientas sin la autorización correspondiente. Tras la verificación con el responsable técnico, se estableció que no existía permiso alguno para su retiro, por lo cual se activó el protocolo con las autoridades.

Entre los elementos recuperados se encontraban gatos mecánicos, carros de avance, llaves de cortante y piezas metálicas importadas de China, consideradas de gran importancia para el desarrollo de la obra.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de hurto.

En lo corrido del año 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado la captura de más de 24.201 personas por diversos delitos, fortaleciendo la seguridad ciudadana y protegiendo la infraestructura estratégica de la capital.

La institución invita a la comunidad a seguir denunciando oportunamente cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad, a través de la línea 123 o los canales de atención habilitados.