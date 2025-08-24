Cortes de luz este lunes 25 de agosto de 2025 en Bogotá, Soacha y Tocancipá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 25 de agosto de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Soacha y Tocancipá, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Villa Mayor Oriental. De la calle 37 sur a calle 41 sur entre carrera 32 a carrera 41 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Rincón de Galicia. De la calle 61 sur a calle 63 sur entre carrera 73 a carrera 75 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio Ciudad Hayuelos. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 16 a calle 18 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:00 p. m.

Barrio Granjas de Techo. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 67 a carrera 69 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Paloquemao. De la calle 14 a calle 16 entre carrera 21 a carrera 23 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Diana Turbay Arrayanes. De la calle 47 sur a calle 49 sur entre carrera 0 este a carrera 2 este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio San Diego. De la carrera 9 a carrera 14 entre calle 25 a calle 28 – Desde las 12:00 a. m. hasta las 1:30 a. m.

Barrio Sagrado Corazón. De la carrera 12 a carrera 14 entre calle 33 a calle 39 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Samper. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 26 a calle 33 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Rocío. De la calle 1 a calle 3 entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Lombardía. De la carrera 105 a carrera 108 entre calle 142 a calle 144 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio El Recuerdo. De la carrera 32 a carrera 34 entre calle 24 a calle 26 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:30 p. m.

Barrio San Luis. De la carrera 21 a carrera 23 entre calle 57 a calle 59 – Desde las 1:00 p. m. hasta las 05:30 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la calle 34 a calle 36 entre carrera 13 a carrera 15 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 09:00 a. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha

Barrio Escondite de José. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 16 sur a calle 18 sur – Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Barrio Santa Ana I Sector. De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 14 sur a calle 16 sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Tocancipá

Vereda Verganzo. Desde las 7:45 a. m. hasta las 05:00 p. m.

Recomendaciones para los usuarios durante cortes de luz

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.