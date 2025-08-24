Estos son los cortes de luz en barrios de Bogotá para este domingo 24 de agosto de 2025
Foto: Enel Colombia
Este domingo 24 de agosto de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 24 de agosto de 2025
Localidad de Ciudad Bolívar
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 17 a carrera 19 – Barrio Bellavista Lucero Alto.
Localidad de Fontibón
Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 15 a calle 18 – Barrio Granjas de Techo
Localidad de Santa Fe
Desde las 10:30 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 9 a carrera 14 entre calle 25 a calle 28 – Barrio San Diego.
Localidad de Suba
Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 182 a calle 184 entre carrera 50 a carrera 52 – Barrio Nueva Zelandia.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 25 a carrera 27 entre calle 48 a calle 50 – Barrio Alfonso Lopez.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.