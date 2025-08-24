Estos son los cortes de luz en barrios de Bogotá para este domingo 24 de agosto de 2025

Foto: Enel Colombia

Este domingo 24 de agosto de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 24 de agosto de 2025

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 17 a carrera 19 – Barrio Bellavista Lucero Alto.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 15 a calle 18 – Barrio Granjas de Techo

Localidad de Santa Fe

Desde las 10:30 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 9 a carrera 14 entre calle 25 a calle 28 – Barrio San Diego.

Localidad de Suba

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 182 a calle 184 entre carrera 50 a carrera 52 – Barrio Nueva Zelandia.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 25 a carrera 27 entre calle 48 a calle 50 – Barrio Alfonso Lopez.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: