    • Bogotá

    Estos son los cortes de luz en barrios de Bogotá para este domingo 24 de agosto de 2025

    Diana Becerra Publicado el

    Cortes de luz en Bogotá para este domingo 24 de agosto de 2025 Foto: Enel Colombia

    Este  domingo 24 de agosto de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

    Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 24 de agosto de 2025 

    Localidad de Ciudad Bolívar 

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 17 a carrera 19 – Barrio Bellavista Lucero Alto.

    Localidad de Fontibón 

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 15 a calle 18 – Barrio Granjas de Techo

    Localidad de Santa Fe 

    Desde las 10:30 p. m. hasta las 11:59 p. m. De la carrera 9 a carrera 14 entre calle 25 a calle 28 – Barrio San Diego.

    Localidad de Suba 

    Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 182 a calle 184 entre carrera 50 a carrera 52 – Barrio Nueva Zelandia.

    Localidad de Teusaquillo 

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 25 a carrera 27 entre calle 48 a calle 50 – Barrio Alfonso Lopez.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados 

    Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

    • Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    • Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    • Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    • Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    • En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte