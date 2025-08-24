Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este domingo 24 de agosto

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 24 de agosto 2025. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según en reporte del IDIGER, en la madrugada de este 24 de agosto se prevé cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo

seco. La temperatura mínima será de 10 °C.

Durante la mañana se presentarán condiciones de cielo entre ligero y parcialmente nublado con tiempo seco acompañado de intervalos soleados.

A continuación te compartimos un post del IDIGER con más detalles del pronóstico del tiempo: