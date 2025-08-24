La bandera de Colombia en n lo más alto del motociclismo: David Alonso ganó su primera carrera en la Moto2

Foto: David Alonso celebra el trofeo del GP de Hungría / Getty Images / Gold & Goose Photography

El colombiano David Alonso consiguió su primera victoria en Moto2 en el Gran Premio de Hungría en el Balaton Park.

Alonso venía de coronarse campeón mundial de Moto3 en 2024 y por ello esta victoria en Moto2 era tan anhelada.