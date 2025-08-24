La bandera de Colombia en n lo más alto del motociclismo: David Alonso ganó su primera carrera en la Moto2
El colombiano David Alonso consiguió su primera victoria en Moto2 en el Gran Premio de Hungría en el Balaton Park.
Alonso venía de coronarse campeón mundial de Moto3 en 2024 y por ello esta victoria en Moto2 era tan anhelada.
En la carrera estuvo buscando los primeros lugares. pero fue hasta faltando tres vueltas para el final de la carrera, que David se lanzó al ataque y superó a Manuel González, para posteriormente controlar su posición sacándole ventaja a los perseguidores y sentenciar su triunfo en Hungría, luego de varias carreras en las que se le hizo esquiva una remontada de tal magnitud.