No se pierda las actividades de la Ciclovía de Bogotá este domingo 24 de agosto

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) te invita a disfrutar de los planes y las actividades programadas en la Ciclovía de Bogotá este domingo 24 de agosto de 2025. Este es un espacio recreativo, considerado el gran parque lineal de la ciudad, para que vivas una jornada llena de deporte y diversión. ¡Agéndate y haz parte de la cita más grande con la bicicleta, la movilidad sostenible y la activación deportiva!

Recuerda que el gran parque lineal de la Ciclovía de Bogotá funciona los domingos y festivos, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m.

La tradicional jornada de Ciclovía de Bogotá es un espacio gratuito que podrán aprovechar los habitantes de la capital y turistas para ejercitarse en algunas de las vías de la ciudad.

Recuerda que en toda la Ciclovía de Bogotá de domingos y festivos podrás encontrar

Recreación gratuita para todos los habitantes.

Actividades para mejorar la salud física y mental.

Integración social con otros ciudadanos de todas las edades y condiciones socio-económicas.

La Ciclovía de Bogotá funciona por las principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 127.69 kilómetros, para el disfrute de toda la ciudadanía.

Agéndate con estas actividades de la Ciclovía de Bogotá, este domingo 24 de agosto de 2025.

Pista de habilidades en bicicleta

Reta tu habilidad en la bicicleta con una pista con algunos obstáculos. El domingo 24 de agosto en:

Carrera 9 con Calle 116.

Campañas de Comportamiento vial

Recuerda las normas de la Ciclovía para que la disfrutes de forma segura. El domingo 24 de agosto en:

Calle 26 con Avenida Américas.

Armatodo Ciclovía

Se realizará el proceso de armado y mantenimiento básico de una bicicleta contigo, podrás llevarte premios por tu participación.

El domingo 24 de agosto en:

Carrera 7 con Calle 22 sur.

Reto Cicloaventura

Conoce retos en varias estaciones para que disfrutes en la Ciclovía y recibas premios. El domingo 24 de agosto en:

Calle 26 con Av. Boyacá.

Carrera 60 con calle 64.

Carrera 24 con calle 40.

Puntos de «Bogotá en Forma» en la Ciclovía

Este domingo 24 de agosto, en el punto de Recreovía se tendrán diferentes clases para todos los asistentes.

Puntos ubicados en las siguientes direcciones:

Carrera 7 con Calle 36 (Parque Nacional).

Calle 54 sur con Carrera 95 A.

Puntos de «Bogotá en Bici» en la Ciclovía

Aprende a montar bicicleta. El domingo 24 de agosto, los puntos de Escuela de la Bicicleta habilitados son:

Carrera 24 con Calle 42.

Avenida Boyacá con Calle 134.

Calle 54 sur con Carrera 95 A.

Secretaria Distrital de Salud – Jornadas más bienestar integral – Salud Mental

Este domingo 24 de agosto, estos equipos están dirigidos a grupos poblacionales vulnerables y a sus redes sociales de apoyo; partiendo de la identificación temprana del riesgo en salud mental, en enfermedades crónicas no transmisibles, en salud sexual en:

Calle 40 H sur # 72 R.

Carera 7 con Calle 60.

Carrera 7 con Calle 28.

Avenida Boyacá con Carrera 24.

Secretaria Distrital de Salud – Cuídate, Sé Feliz

Este domingo 24 de agosto, se contará con puntos ‘Cuídate, sé feliz’ de la Secretaría de Salud sobre la Ciclovía. Únete al más cercano:

Avenida Boyacá con Calle 12.

Carrera 7 con Calle 26.

Calle 116 con Avenida Córdoba.

Avenida Boyacá con Carlle 52 sur.

En estos puntos podrás hacer una breve consulta sobre tu estado de salud, además de recibir orientaciones para mejorar tus hábitos de cuidado.