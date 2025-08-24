Más de 100 sim cards utilizadas en delitos incautadas en el Siete de Agosto

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad.

Bajo estrategia Bogotá Camina Segura, durante más de cuatro horas, más de 500 integrantes de la Policía de Bogotá, junto a distintas entidades, se adentraron en la zona de tolerancia del Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos e inspeccionaron varios establecimientos comerciales que fueron reportados por la ciudadanía como lugares donde presuntamente se estarían cometiendo actividades ilícitas. Esta actividad, dejó la incautación de 100 SIM cards que estarían siendo usadas en delitos.

En medio del operativo, liderado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá, entre otras entidades, fueron halladas 111 sim cards, escondidas en un zapato al interior de una carreta que la estaba abandonada en plena vía pública en este sector de la ciudad.

Todas estaban numeradas hasta el 111, por lo que se investiga si serían utilizadas específicamente por un ‘call center extorsivo’.

Además, fueron inspeccionados varios bares, hoteles, moteles, pagadiarios, establecimientos de autopartes y bodegas de reciclaje de la zona , donde se encontraron estupefacientes en diferentes presentaciones, cigarrillos de marihuana, bazuco y hasta la gramera que utilizaban los delincuentes para alimentar la cadena criminal.

En una de las habitaciones de los establecimientos inspeccionados, que se estaba sola, se encontraron tres pasaportes con 70 cigarrillos de marihuana y armas cortopunzantes. Todos estos elementos quedaron en poder de las autoridades.

“La información de la ciudadanía nos permitió dar este resultado. Así, de la mano de la gente de cada barrio, estamos trabajando para impactar a estas cadenas criminales. Con la Policía Metropolitana de Bogotá vamos a seguir en el sector, identificando los puntos de riesgo. Llegaremos hasta el último rincón para garantizar más seguridad”, aseguró César Restrepo, secretario Distrital de Seguridad.

El polígono registrado durante el operativo corresponde a las carreras 20 a la 23 con calles 66 hasta la 69, barrio Siete de Agosto.

Estos esfuerzos interinstitucionales siguen avanzando en Bogotá, tal cual como está estipulado en el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia, con el objetivo de priorizar e intervenir zonas de incidencia delictiva de manera conjunta.

Esta intervención además contó con la participación de las Secretarías de: Gobierno, Integración Social,Salud, Alcaldía Local de Barrios Unidos, Migración Colombia, ICBF y las diferentes especialidades de la Policía de Bogotá.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.