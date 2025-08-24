El Equipo Bogotá sigue destacándose en los Juegos Panamericanos Junior

Foto: IDRD

Días de buenos resultados, con positivas actuaciones y logrando podios, vive el Equipo?Bogotá, siendo sus deportistas grandes protagonistas en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, y en otros eventos deportivos del calendario nacional e internacional.

En las justas juveniles en la capital de Paraguay, dos medallas más se consiguieron en el atletismo; primero fue el espectacular oro obtenido por Miguel Arcángel Peña en los 20 kilómetros marcha, quien supo asumir la responsabilidad luego de la descalificación de su compañero Mateo Romero cuando mandaban en la carrera.

Miguel mantuvo la calma y el ritmo, y apretó cuando debía hacerlo, para irse solo por la gloria, registrando 1.23.06 horas, para ganar el oro y asegurar su cupo en los Juegos Panamericanos élite Lima 2027; segundo fue el ecuatoriano Saúl Wamputsrik con 1:23.51 y tercero el mexicano Brandon Pérez con 1.24:48.

Posteriormente fue el turno de Ronal Longa en los 100 metros planos, en el que fue segundo y medalla de plata con 10.07 segundos, detrás de Davonte Howel, de Islas Caimán (oro con 9.96 sgs) y por delante de Jaleel Croal (Islas Vírgenes Británicas), bronce con 10.16 segundos. La salida lenta perjudicó el rendimiento del colombiano, quien a pesar de su remate no pudo superar al caribeño.

Con esas dos preseas, el Equipo?Bogotá, le ha aportado a Colombia 23 medallas en total (9 oros, 4 platas y 10 bronces), siendo una regional clave para la tricolor, que mantiene el segundo lugar en la tabla de medallas.

Buenos resultados

El Velódromo Luis Carlos Galán Sarmiento de la UDS, fue sede de la Válida Nacional Mayores y Juvenil de Ciclismo en Pista, con pruebas en velocidad y semifondo, la cual fue dominada por el Equipo Bogotá, que sumó 35 medallas (9 oros, 9 platas y 17 bronces), destacando el dominio en las pruebas de velocidad juvenil, y la presencia de los campeones panamericanos Valeria Hernández y Juan Camilo Villamizar, quienes se alistan para el Mundial Junior en Países Bajos.

Igualmente, los triunfos en mayores de consagrados como Jordan Parra, Javier Jamaica, Erick Parra, y Brandon Rojas, para redondear el dominio bogotano, que toca mirar con cautela ante la ausencia de Antioquia, tradicional protagonista del evento. Boyacá fue segundo con 9 oros y Santander tercero con 5. Todos apuntan ahora al Nacional Élite en Cali en octubre próximo.

También se realizó la Copa Colombia de Lucha, en Garzón, Huila, que dominó de manera dramática Bogotá con 13 medallas (7 oros, 4 platas y 2 bronces), seguido por Huila con 17 (6-5-6), Santander con 17 (6-5-6), Fuerzas Armadas con 11 (5-4-2) y Risaralda con 4 (3-0-1). Los oros los ganaron Kevin Chaves (57 kgs), Michael Albornoz (79 kgs), Carlos González (72 kgs), Sandy Parra (55 kgs), Liz Sandoval (57 kgs), Leidy Romero (62 kgs) y Nicolle Quiñónez 872 kgs).

Buen triunfo, pero hay que verlo con calma, porque la potencia nacional, Valle, no estuvo presente, y no permite medir bien el real estado de nuestros deportistas; se espera que, en la próxima Copa, en Bogotá, sí estén todas las regionales, para poder hacer una evaluación real.

En Leuven, Bélgica, se realizó el Meeting Voor Moon 2025 de Atletismo, con la presencia de Mayra Gaviria en lanzamiento de martillo, donde logró 65.07 metros y el séptimo lugar, y quien luego de su triunfo en el Campeonato Nacional Interligas, sigue con su preparación para tratar de alcanzar la marca mínima que le permita conseguir su cupo para el Mundial de Tokio.

Finalmente, en Ciudad de Guatemala se disputó el Campeonato Panamericano U21 y Juvenil de Bowling. En el U21, buena participación de los deportistas de Bogotá, claves en especial para conseguir las preseas obtenidas. María Fernanda Molina, 15 en sencillos, fue vital para la medalla de plata en tríos femenino y el bronce en equipos. En masculino, Zamir Jaimes fue octavo en sencillos aunque aportó, no se logró presea equipos.

Y en juvenil, Bogotá envió a dos deportistas del programa Talento y Reserva, Nathalie León Gleen y Alejandro Ospina Numa, quienes han venido mostrando un impresionante avance técnico y fueron vitales en el resultado, logrando participar en las ocho medallas entregadas a Colombia; además, serán vitales para Bogotá en el próximo Nacional Interligas.