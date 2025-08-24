    • Bogotá Pico y Placa

    Pico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 25 de agosto No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 5 y 6

    –(Foto Movilidad). La restricción del pico y placa en Bogotá este lunes 25 de agosto de 2025 corresponde a los vehículos particulares con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0. Horario: 6:00 a.m. a 9:00 p.m. Taxis y Transporte Especial: No pueden transitar los que tienen placa terminada en 5 y 6. Horario: 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.

    Hay que tener en cuenta que las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen restricción los días pares y los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 en los días impares.

    Restricción del pico y placa para vehículos particulares el resto de semana aplica así:

    Martes 26: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
    Miércoles 27: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
    Jueves 28: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
    Viernes 29: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
    Sábado 30: No aplica
    Domingo 31 de agosto: No aplica

    La restricción del pico y placa para taxis el resto de semana aplica así:

    Martes 26: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8
    Miércoles 27: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0
    Jueves 28: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2
    Viernes 29: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4
    Sábado 30: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6
    Domingo 31 de agosto: No aplica

    La restricción del pico y placa para Transporte Especial (automóvil, camioneta o campero de 4 pasajeros sin incluir el conductor), rige así:

    Lunes 25: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6
    Martes 26: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 7 y 8
    Miércoles 27: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0
    Jueves 28: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1 y 2
    Viernes 29: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3 y 4
    Sábado 30: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5 y 6
    Domingo 31 de agosto: No aplica

    La restricción del pico y placa transporte intermunicipal Sibaté-Bogotá, Bogotá-Sibaté

    Lunes 25: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0 y 1
    Martes 26: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 2 y 3
    Miércoles 27: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 4 y 5
    Jueves 28: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6 y 7
    Viernes 29: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 8 y 9
    Sábado 30: No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0 y 1
    Domingo 31 de agosto: No aplica

    Multas y sanciones

    Incumplir la restricción del pico y placa puede resultar en una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Son $711.750.

    Además, el vehículo podría ser inmovilizado y trasladado a los patios.

    Pico y placa solidario

    Los conductores que deseen evitar las restricciones pueden optar por el programa de pico y placa solidario, que permite, mediante el pago de una tarifa, obtener un permiso especial para circular sin restricciones.

