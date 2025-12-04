Aprobado en primer debate el Proyecto de Acuerdo del Presupuesto Distrital 2026

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate el Proyecto de Acuerdo del Presupuesto Distrital para la vigencia 2026, por un monto de $ 40,4 billones, una iniciativa que consolida la inversión, garantiza la continuidad de las grandes obras de infraestructura y mantiene la sostenibilidad fiscal del Distrito, en línea con el Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’.

Del total del presupuesto aprobado en primer debate, $ 32,5 billones se destinarán a inversión (80,6 %), $ 5,3 billones a funcionamiento (13 %) y $ 2,6 billones al servicio de la deuda (6,4 %), lo que confirma que ocho de cada diez pesos del presupuesto estarán orientados a inversión pública.

“Presentamos un presupuesto que permite el crecimiento de los sectores sociales y de seguridad, y que garantiza la inversión en los proyectos estratégicos de infraestructura que viene desarrollando la ciudad. Es un presupuesto que crece de manera moderada, para asegurar su sostenibilidad y permitir que Bogotá avance en una senda compatible con sus niveles de ingresos”, señaló la secretaria Distrital de Hacienda, Ana María Cadena Ruiz.

Presupuesto con crecimiento moderado y responsable

El presupuesto de Bogotá para 2026 registra un crecimiento frente a 2025 bajo criterios de prudencia fiscal. El gasto de funcionamiento aumenta solo 1,1 %, como resultado de las medidas de austeridad y eficiencia adoptadas por la Administración distrital.

La inversión crece 3,2 %, mientras que el servicio de la deuda aumenta 27,7 %, asociado a la financiación de proyectos estratégicos de infraestructura, manteniendo siempre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Sectores que concentran la mayor inversión

Los sectores de Movilidad, Educación y Salud concentran más del 58 % del presupuesto programado para 2026:

Movilidad ($9,2 billones): Avances en la Línea 1 del Metro de Bogotá y la Troncal de la Calle 13, y entrega de 17 proyectos de infraestructura, entre ellos el Cable San Cristóbal, tramos de las troncales de las avenidas Ciudad de Cali y 68, el puente vehicular de la calle 153 y las avenidas Laureano Gómez y Francisco Miranda.

Educación ($ 9,1 billones): Beneficio para 3.700 niños, niñas y adolescentes con colegios nuevos o restituidos, 150 mil estudiantes con mejoramientos de infraestructura escolar, y atención a 700 mil estudiantes mediante jornada educativa completa y el Programa de Alimentación Escolar.

Salud ($ 5,3 billones): Atención garantizada para 1,7 millones de personas y modernización de la infraestructura hospitalaria en Bosa, Pablo VI, Tintal y Trinidad Galán.

Otros sectores estratégicos son Integración Social ($2,6 billones), Hábitat, con el plan más ambicioso de subsidios de vivienda en la historia de la ciudad, y Seguridad y Convivencia ($1,1 billones) para fortalecer la justicia, la convivencia y los equipamientos urbanos.

Crecimiento económico y sostenibilidad fiscal

El presupuesto 2026 se apoya en un contexto de crecimiento económico sólido. El Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá creció 3,1 % en 2025 y se proyecta un crecimiento del 3,4 % en 2026, por encima del promedio nacional (2,7 %).

Los ingresos fiscales de la administración central alcanzarán $ 26,4 billones en 2025 y se prevé que en 2026 crezcan 8,2 %, impulsados por el impuesto de Industria y Comercio (7,4 %), el predial (10,4 %) y las transferencias corrientes (10,8 %).

Presupuesto alineado con el Plan Distrital de Desarrollo

El proyecto de presupuesto da continuidad a las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 ‘Bogotá Camina Segura’, priorizando inversiones en movilidad sostenible, educación de calidad, salud, integración social, vivienda y seguridad.

Para 2026 se proyectan más de 350 frentes de obra activos, la generación de 24 mil empleos formales asociados a proyectos de infraestructura y una inversión superior a $ 32 billones para consolidar la reactivación económica y la inclusión social.

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Junto con el presupuesto, se presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026–2036, instrumento de planeación que proyecta los balances económicos y financieros del Distrito y permite organizar el presupuesto con una visión de mediano plazo, garantizando estabilidad y responsabilidad fiscal.

Próximo paso

Con la aprobación en primer debate, el proyecto de Presupuesto de Bogotá para 2026 pasa ahora a discusión y aprobación final en la plenaria del Concejo de Bogotá, trámite que se adelantará en los próximos días.