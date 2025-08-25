Aerocivil confirma la muerte de 4 ocupantes en avioneta ambulancia que se accidentó en el Vaupés

–(Foto red social). Cuatro personas que viajaban en una avioneta ambulancia perdieron la vida al precipitarse a tierra por causas hasta ahora desconocidas en cercanías a una comunidad indígena en el departamento del Vaupés. En el comunicado, la autoridad aeronáutica establece que en el siniestro perdieron la vida el piloto Jorge Monroy, el médico Javier Gómez, la paciente Luz Milena Londoño y un acompañante, cuyo nombre no menciona.

La avioneta accidentada, una Cessna 206, de matrícula HK1833, perteneciente a la empresa SAE Ambulancias, había despegado de Tiquié a las 17:35 UTC con destino a Mitú, la capital del Vaupés, trasladando a la paciente. Añade que según los reportes iniciales, la aeronave fue hallada siniestrada en inmediaciones de una comunidad indígena.

En Mitú se informó la aeronave había despegado desde Villavicencio con destino a la comunidad de Tiquié donde recogió a la paciente que necesitaba atención médica urgente, y retomó el vuelo rumbo a la capital del Vaupés, pero sufrió una falla mecánica en pleno trayecto. A al parecer el piloto intentó realizar un aterrizaje de emergencia en una comunidad indígena cercana, pero se precipitó sobre una área selvática y al chocar estalló en llamas.

«Con dolor la Aeronáutica Civil confirma el fallecimiento de los cuatro ocupantes. La entidad extiende sus más sentidas condolencias a sus familias, allegados V a la empresa afectada por este lamentable suceso», señala.

Añade que en este momento. se coordinan acciones con las comunidades locales para obtener información detallada sobre lo sucedido y avanzar en la recolección de datos que permitan iniciar la investigación correspondiente.

«La Aeronáutica Civil reitera compromiso de informar de manera oportuna sobre los avances del proceso investigativo V de trabajar con rigor técnico para establecer las causas de este accidente».