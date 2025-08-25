Gobernador de Antioquia arremete contra Petro por reabrir negociaciones con alias «Calarcá» luego de la masacre de los 13 policías en Amalfi

–Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, fustigó duramente al presidente Gustavo Petro, porque «un día después de haber asesinado a 13 policías y sin tener en cuenta todo el historial terrorista de alias Calarcá, el Gobierno nacional diga que reabre las negociaciones con un criminal de semejante pelambre».

El mandatario antioqueño emplazó al jefe del estado a dejar «de romantizar con el crimen».

«Los bandidos están más ricos que nunca de cuenta de decisiones como dejar de asperjar los cultivos de coca y el gobierno de @petrogustavo le metió ideología a algo que se debe hacer de manera urgente: arrinconar a los criminales y estrangular sus finanzas», precisó Andrés Julián Rendón.

Cómo va a ser que un día después de haber asesinado a 13 policías y sin tener en cuenta todo el historial terrorista de alias Calarcá, el Gobierno nacional diga que reabre las negociaciones con un criminal de semejante pelambre. Dejemos de romantizar con el crimen. Los bandidos… pic.twitter.com/1wgVckfrZZ — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 23, 2025

