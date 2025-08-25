Bogotá implementa la IA para fortalecer el aprendizaje en matemáticas

Foto: Secretaría de Educación.

Con el propósito de mejorar los aprendizajes en matemáticas y transformar las prácticas pedagógicas, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) avanza en la implementación del programa ‘Fortalecimiento de Aprendizajes en Matemáticas con el uso de IA’, una iniciativa que articula tecnología, innovación educativa y acompañamiento docente.

La estrategia ya se encuentra en marcha en 58 instituciones educativas oficiales y beneficiará a más de 17.000 estudiantes de los grados sexto a noveno. Para ello, más de 200 docentes y directivos docentes están siendo formados y acompañados en el uso de Shaia, una herramienta de inteligencia artificial diseñada con criterios pedagógicos y aprendizajes priorizados por la Secretaría.

“En Bogotá impulsamos el uso de la inteligencia artificial como una aliada en la planeación pedagógica de los docentes, para que contribuya a construir aprendizajes más comprensivos, prácticos y conectados con la realidad de los estudiantes. Queremos garantizar que nadie se quede atrás en su proceso educativo”, afirmó Cristian Franco, director de Educación Preescolar y Básica.

Aspectos clave del programa

El corazón del programa es Shaia, una herramienta de inteligencia artificial diseñada con criterios pedagógicos y aprendizajes priorizados por la Secretaría de Educación, que brinda asistencia personalizada a los docentes en la planeación de actividades matemáticas innovadoras y efectivas.

El programa está organizado en cuatro componentes:

Uso de la herramienta de IA para facilitar la planeación de clases. Acompañamiento pedagógico en la implementación en el aula. Transferencia de conocimiento sobre mentalidades matemáticas para establecer y monitorear metas de aprendizaje. Evaluación del impacto, con pruebas diagnósticas y encuestas a docentes.

“Junto a la Secretaría de Educación estamos desarrollando una iniciativa innovadora para mejorar el aprendizaje en matemáticas. A través de la inteligencia artificial, buscamos facilitar la labor de los docentes y hacer más efectivos los procesos en el aula”, expresó José Rafael Espinoza, director ejecutivo de la Fundación Shaia.

Desde las aulas, los docentes valoran la oportunidad de integrar nuevas tecnologías en sus prácticas pedagógicas. Jhoana Villanueva, docente del colegio Luis Eduardo Mora Osejo, señala: “Las nuevas generaciones dominan la tecnología. Lo que más me gustó de la plataforma es que permite caracterizar al grupo y adaptar las actividades a sus necesidades”.

El primer piloto del programa se desarrolló en el Colegio Nicolás Esguerra, que este año celebra 87 años de servicio a la educación pública de Bogotá.