Trabajo sí hay con 50 cargos de cocina, producción, bodega y planta este 26 agosto

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 50 vacantes laborales para auxiliares de cocina, auxiliares de producción, auxiliares de bodega y auxiliares de planta con ‘Talento Capital’. Postúlate de manera presencial en Chapinero este martes 26 de de agosto de 2025 a la convocatoria de Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Aplica con tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Convocatoria presencial de ‘Talento Capital’ de trabajo en Bogotá, este martes 26 de agosto

¿Quieres trabajar como auxiliare d cocina, auxiliar de producción, auxiliar de bodega o auxiliar de planta ? Te invitamos a esta convocatoria virtual de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con PGATEGOURMET que ofrecen 500 vacantes laborales para jóvenes con formación desde bachilleres.

Detalles de las convocatoria:

Fecha: Martes 26 de agosto de 2025.

Horario: 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Lugar: Calle 59 #13-33 en Chapinero, Edificio Pasaje Galvis Oficina 124, segundo piso

Recuerda llevar tu hoja de vida actualizada impresa y tu documento de identificación.

Conoce detalles de la convocatoria de ‘Talento Capital’ disponible este martes 26 de agosto, en la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.