–La Policía de Ecuador informó que interceptó este domingo un vehículo que transportaba abundante material explosivo procedente de Perú y que tenía como destino a Colombia para ser utilizado en «actos terroristas». La acción se ejecutó en desarrollo de la operación «Victoria» en el cantón Tulcán de la parroquia de San Gabriel, que dejó como resultado la captura de dos ciudadanos ecuatorianos y la incautación del significativo cargamento de material explosivo.

«Se presume que este material tenía como destino final ser utilizado por grupos armados colombianos para la ejecución de actos terroristas», precisa el comunicado policial.

?Los hechos se suscitaron mientras personal policial realizaba controles preventivos, cuando, mediante técnicas de perfilamiento detuvieron un camión. Tras un registro exhaustivo, se descubrió que el vehículo transportaba una gran cantidad de explosivos ocultos.

Es así que, dos sujetos transportaban material explosivo desde la provincia de El Oro, el cual tenía como objetivo llegar a Carchi para ser trasladado hasta Colombia, donde pretendía ser utilizado para la ejecución de acciones terroristas por parte de grupos armados colombianos.

?Como resultado del operativo, furon capturados dos sujetos, identificados como Luis Aníbal Ch. B y Karla Esmeralda Ch. P.

Durante el procedimiento se incautaron los siguientes elementos:

– 25,000 metros de cordón detonante

– 3.750 envolturas de Emulnor

– 01 vehículo

– 02 dispositivos móviles.

?

Este operativo demuestra el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad del país, reforzando la lucha contra el tráfico de materiales peligrosos y previniendo su uso en actividades que atentan contra la paz y el orden público. Christian Palacios Tamayo, académico e investigador en temas de seguridad, considera que las autoridades ecuatorianas no tienen ningún plan integral para hacer frente a la delincuencia en el país latinoamericano.