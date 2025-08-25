Régimen de Maduro refuerza presencia con 15 mil militares en frontera con Colombia y prolonga jornadas de alistamiento para defender la soberanía ante el despliegue militar de EE.UU.

–El régimen de Nicolas Maduro anunció este lunes que fue activada la Zona de Paz N° 1, correspondiente a los estados venezolanos Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia, con un despliegue de 15.000 uniformados en operaciones terrestres, aéreas y fluviales «para garantizar la seguridad en la frontera».

Diosdado Cabello, quien funge como ministro de Relaciones Interiores de Venezuela y vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, afirmó que Nicolás Maduro ordenó que se haga «un gran refuerzo operacional» de efectivos militares y policiales en esa área fronteriza con Colombia.

En julio pasado, Caracas y Bogotá firmaron un memorándum de entendimiento para sentar las bases de la creación de un Acuerdo de Paz, Unión y Desarrollo Binacional, propuesto por Maduro.

Este anuncio se hace en medio de las informaciones sobre un despliegue militar estadounidense en el Caribe Sur supuestamente para combatir el narcotráfico.

Poco más de un mes después de la consignación de ese documento, Cabello manifestó que Venezuela decidió activar su zona de paz con un «refuerzo especial» de 15.000 funcionarios que estarán desplegados del lado venezolano de manera área, terrestre, marítima y fluvial.

«Le digo al Gobierno colombiano, que ha estado colaborando, que haga lo propio para asegurar la paz en todo el eje y desalojar a quien quiera cometer delitos en la zona de la frontera», instó.

El titular de Relaciones Interiores también agregó que la zona binacional entre las dos naciones vecinas será «de paz total».

Al ser consultado por sobre si esta medida fue comunicada al Gobierno colombiano, Cabello confirmó que la información fue recibida «con agrado» por Bogotá. «Eso es parte de tener un vecino con el que puedes hablar», manifestó.

Expresó además que Caracas tiene «muy buena relación, excelente» con la Administración de Gustavo Petro, por lo que le pide a las autoridades del vecino país que «así como Venezuela hace este despliegue, Colombia también lo haga».

En la rueda de prensa, el ministro venezolano también ofreció información sobre los operativos que realizan las autoridades de ese país en contra del narcotráfico.

Cabello indicó que hasta este mes se habían incautado 52,7 toneladas de drogas; se inutilizaron 400 aeronaves que transportaban droga; se destruyeron 92 pistas clandestinas; se eliminaron diez campamentos con 5 laboratorios de procesamiento de sustancias ilícitas y se detuvieron a más de 6.000 personas.

«Aquí sí se combate la droga de raíz», afirmó. Además rechazó las informaciones sobre la supuesta producción de sustancias ilícitas en su país y recordó que según el Informe Mundial de Drogas de Naciones Unidas, correspondiente a este año, Colombia lidera ese ámbito con una producción estimada de 2.664 toneladas de cocaína y marihuana.

De esa droga, según el documento, 87 % sale a otros países a través del Pacífico, por lo que Cabello se preguntó por qué no hay un despliegue militar estadounidense en esa zona. «Hipócritas, se les caen sus argumentos», agregó.

#Venezuela ??|

Diosdado Cabello, presentó el material audiovisual que muestra cómo se combaten los campamentos que el narcotráfico trata de instalar en el territorio venezolano. pic.twitter.com/wTnCKaLrnH — El Payanes Press ????? (@ElPayanes) August 25, 2025

ALISTAMIENTO MILITAR

Por su parte, Nicolás Maduro anunció este lunes que habrá dos nuevas jornadas de alistamiento para defender la soberanía del país ante el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe sur.

«Ordené que el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto continúe esta jornada heroica de Llamado a Filas para defender nuestro derecho a la Paz, nuestra soberanía, y por un futuro esplendoroso», escribió el mandatario venezolano en su cuenta de Telegram.

Desde la semana pasada, cuando trascendieron los anuncios de movilización militar de EE.UU. frente a las costas venezolanas, Maduro llamó al alistamiento a 4,5 millones de milicianos en todo el país, en jornadas que se desarrollaron durante el fin de semana pasado.

«Este fin de semana escribimos historia de la buena», aseveró el presidente venezolano, tras enfatizar que se ha dado «el primer paso para activar el Sistema Defensivo Nacional». «El pueblo, la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana] y la Milicia, hoy somos más fuertes que nunca. ¡Los pueblos del mundo admiran nuestra valentía!», añadió.

La víspera, Maduro destacó que Venezuela tiene «un pueblo pacifista, pero es un pueblo guerrero». «En esta sangre que corre por aquí, corre la sangre de los libertadores de toda América. Queremos paz y aquí triunfará la paz», agregó.

El anuncio del despliegue de fuerzas navales y aéreas por parte de Washington en el sur del mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, ha sido considerado por Caracas como acciones de agresión subrepticia que no se corresponde con la realidad, dada la ausencia de pruebas que soporten la versión de la Justicia estadounidense.

Al respecto, Maduro subrayó: «Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica». Además, acusó a las autoridades estadounidenses de intentar provocar un «cambio de régimen».

El espíritu del Libertador Simón Bolívar se hizo presente en la jornada de alistamiento y registro de la Milicia Bolivariana. En un claro recordatorio al pueblo venezolano, el ideario bolivariano resalta la importancia de defender la soberanía nacional. pic.twitter.com/9utBPqVpvg — TVFANB PLUS (@TVFANB) August 25, 2025

(Información RT).