Ejército abatió a alias ‘Dumar’, cabecilla del bloque ‘Martín Villa’ de la facción de ‘Iván Mordisco’

Foto: Ejército Nacional

El enfrentamiento de las tropas se registró en la tarde de este domingo en la vereda Nueva York, zona rural del municipio de El Retorno, departamento del Guaviare.?

El Ejército Nacional informó que como resultado de la operación militar fue abatido alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, principal cabecilla del autodenominado bloque móvil ‘Martín Villa’, perteneciente a las disidencias de las Farc, facción al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

De acuerdo con el Comando General de las Fuerzas Militares, este resultado operacional constituye “un golpe significativo a las intenciones de expansión y consolidación de esa organización en el departamento del Meta, en especial en los municipios de Lejanías, Mesetas y La Uribe», y “representa una disminución de la capacidad armada del grupo armado ilegal, así como la reducción de su movilidad en corredores estratégicos de la región, frenando con ello actividades delictivas como asesinatos selectivos, extorsiones contra comerciantes, ganaderos y agricultores, así como acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública en la Orinoquía».

Perfil de alias ‘Dumar’

Según información de Inteligencia Militar y Policial, alias ‘Dumar’ tenía más de 18 años de trayectoria criminal en las disidencias de las Farc. Del 2014 a 2016 integró el extinto frente 40; entre 2016 y 2022 hizo parte del anillo de seguridad de alias ‘Mayimbú’; en 2022 y 2023 fue cabecilla de comisión de la estructura criminal ‘Jaime Martínez’, bloque occidental ‘Jacobo Arenas’; durante 2023 y 2024 fue cabecilla de compañía de ‘Alberto Poño’, de la misma estructura, y desde 2024 lideraba el bloque móvil ‘Martín Villa’ como su principal cabecilla.?

Por su captura la Gobernación del Meta ofrecía una recompensa de hasta $50 millones, debido a su participación en actividades de reclutamiento forzado de menores, trasladados desde el Cauca hacia el Guaviare y el Meta.

Alias ‘Dumar’ era además señalado como el principal responsable del ataque contra tropas del Ejército en Argelia, Cauca, en mayo de 2024, en el que fueron asesinados cuatro militares.

El comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, destacó en su cuenta de la red soci?al x: “Hoy hemos saldado una deuda de honor pendiente desde el 02 de mayo de 2024, cuando alias ‘Dumar’ asesinó vilmente a cuatro valientes soldados del Ejército de Colombia en la vereda Bolivia, de Argelia, Cauca. Las familias de los Soldados Profesionales Jairo Urrego David, Jorge David Fuentes, Camilo Andrés Molina y Javier Sosa Ballesteros, pueden tener la certeza de que la sangre de nuestros héroes y la de todos los colombianos que han sido víctimas de sus actos criminales, jamás quedará impune. Con la bendición de Dios, que tanto ama a los Soldados, Marinos y Aviadores, hoy el bien triunfó sobre el mal: este cabecilla del bloque móvil ‘Martín Villa’, facción de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, fue neutralizado por tropas del Ejército de Colombia y la Policía Nacional. Seguiremos golpeando con contundencia a quienes insisten en sembrar terror. El mensaje es claro: el sacrificio de nuestros héroes no se olvida, la justicia prevalece y Colombia jamás se doblegará».

Contra alias ‘Dumar’ también estaban vigentes varias órdenes de captura por los siguientes hechos:

El 5 de junio de 2023 asesinó al profesor, líder social y defensor de derechos humanos Jairo Enrique Tombe, y a su esposa Leonora González, en el corregimiento El Hoyo, municipio de El Tambo – Cauca. Ese mismo día perpetró la masacre de tres campesinos en la vereda Río Sucio del mismo municipio.

El 10 de enero de 2024 fue designado por la estructura ‘Carlos Patiño’ para operar en Popayán, donde se dedicó a fortalecer actividades criminales como cobro de extorsiones, secuestros, reclutamientos forzados y trabajo pseudopolítico con comunidades.

El 10 de abril de 2024 ordenó el desplazamiento forzado de la población en las veredas Bolivia, San Juan de Cucho, Nuevo Horizonte y San Juan de Guadua, municipio de Argelia (Cauca).

Este golpe a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ se suma a la captura el pasado viernes de su hermano Luis Hernando Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’, en zona rural de El Peñón (Cundinamarca), como informó en su cuenta de x el presidente Gustavo Petro.