En operativo se encontraron 20 menores de edad en bares ‘sindicatos’ de Kennedy

Foto: Alcaldía Local de Kennedy

La Alcaldía Local de Kennedy lideró un importante operativo en la zona de la Avenida Primero de Mayo donde pudo hacer la intervención de un bar que opera bajo la modalidad de ‘sindicato’, en el que además de menores de edad, fueron encontradas importantes cantidades de droga y de armas corto punzantes.

El operativo que inició pasada la medianoche, dejó como resultado las siguientes acciones:

Más de 20 menores de edad encontrados en el lugar.

Una menor portaba 18 papeletas de tusi.

Incautación de 35 papeletas de tusi, 5 gramos de marihuana y 3 armas blancas.

10 traslados al CTP.

13 comparendos de tránsito y 3 órdenes de comparendo adicionales.

Suspensión temporal de la actividad del establecimiento por 3 meses, debido a reincidencia.

“Siguiendo la instrucción de nuestro alcalde Carlos Fernando Galán, intervenimos el sector de la Avenida Primero de Mayo, encontrando en uno de los establecimientos más de 20 menores de edad, papeletas de estupefacientes y armas blancas. Seguiremos realizando con contundencia estos operativos para garantizar que en la localidad de Kennedy los niños, niñas y adolescentes caminen seguros”, afirmó la alcaldesa local Karla Marín.

De la misma manera y en simultanea la Alcaldía Local realizó un operativo a establecimientos comerciales en el sector de Patio Bonito donde se registraron los siguientes resultados:

10 puntos intervenidos.

4 medidas correctivas.

1 cierre temporal.

Con estas acciones, la Administración distrital reafirma su compromiso con la recuperación del espacio público, el respeto por la legalidad y la construcción de una Bogotá más segura, ordenada y protectora de la vida.