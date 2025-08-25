Trabajo sí hay: Buscan 100 asesores comerciales postulación virtual este 25 de agosto

Accede a 100 vacantes laborales de asesores comerciales multiskill con ‘Talento Capital’. Postúlate de manera virtual este lunes 25 de de agosto de 2025 a la convocatoria de Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Aplica con tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ de trabajo en Bogotá, este lunes 25 de agosto

¿Quieres trabajar en WOM? Te invitamos a esta convocatoria virtual de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con Partners Telecom Colombia S.A.S. WOM que ofrecen 100 vacantes laborales de asesores comerciales multiskill para jóvenes con formación desde bachilleres.

Detalles de las vacantes:

Salario: $ 3.200.000.

Nivel Educativo: Bachiller

Experiencia: Mínimo seis meses en ventas relacionado con abordaje en frío, eventos o ventas externas.

Fecha: Lunes 25 de agosto de 2025.

Hora: 2:00 p. m.

Conéctate a esta convocatoria vía Teams, ingresando o haciendo clic aquí.

? Id. reunión: 284 389 486 167 6

? Código: Wm2t4Z74

Confirma tu asistencia, ingresando al formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), haciendo clic aquí.

También puedes enviar tu hoja de vida al WhatsApp 324 195 4445 de Paula Reyes.

