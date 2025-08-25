    • Nacional Órden Público

    No fue un dron sino un campo minado el causante de la tragedia del helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia

    –El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, estableció que “un campo con explosivos preparado en un área donde transitaban campesinos y ganaderos”, causó la tragedia del helicóptero de la Policía en el municipio de Amalfi, Antioquia, con saldo de trece uniformados asesinados.

    «Una muestra de la crueldad y el actuar despiadado de los criminales de las disidencias de alias ‘Calarcá’», advirtió el jefe de la cartera de Defensa.

    En principio se había afirmado que un dron cargado con explosivos había derribado el helicóptero. El ministro de Defensa advirtió que todos los protocolos para la ejecución de la operación que iban a desarrollar estos uniformados se cumplieron y que las investigaciones avanzan para esclarecer al detalle lo ocurrido.

    En esta acción terrorista perdieron la vida el mayor Carlos Mateus Ovalle (piloto), el subteniente Nicolás Stiven Ovalle Contreras (comandante), el subintendente José Camacho Aldana y los patrulleros José Daniel Valera Martínez, Nayver Fernando Vásquez Zúñiga, Jeison Alejandro Samboní Lazo, Edwin Javier Zúñiga Galíndez, Jhonatan Rodrigo Jiménez Jiménez, Rafael Enrique Anaya Almanza, Juan José Guzmán Duarte, Michael Stiven Aztaiza Ortiz y Richard Duván Lagos Calvache.

