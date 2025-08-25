Ejército abatió a alias ‘Dumar’, cabecilla del bloque ‘Martín Villa’ de disidencias de ‘Iván Mordisco’

–El Ejército Nacional, en una operación conjunta con la Fuerza Aérea y la Policía, con el apoyo de la Fiscalía, abatió este domingo en la vereda Nueva York, del municipio de El Retorno, Guaviare, a alias «Dumar» o «Chito», cabecilla principal de la facción Martín Villa y cuarto cabecilla del bloque criminal Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc de alias «Iván Mordisco».

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que con esta acción se golpea de manera contundente la estructura terrorista de ‘Mordisco’, debilitando su capacidad de expansión, mando y control.

Añadió que cada vez se derrumba más su círculo cercano, pues el pasado viernes se produjo la captura de su hermano alias ‘Mono’ o ‘Luis’, y fueron dados de baja alias ‘Libardo’ y alias ‘Cholinga’ en Cauca. «Ahora la neutralización de ‘Dumar o Chito’, confirman que estamos avanzando en desarticular por completo su grupo criminal», anotó.

Aseguró que la neutralización de alias ‘Dumar o Chito’ significa más tranquilidad para las comunidades, más seguridad para Colombia y menos capacidad de daño para quienes pretenden desestabilizar al país.

El jefe de la cartera de Defensa reconoció y felicitó a cada integrante de las Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía por este resultado estratégico. «Nuestro compromiso es proteger la vida, recuperar los territorios y honrar la memoria de quienes ofrendaron su vida por la paz», puntualizó.

En igual sentido se pronunció el comandante General de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, quien destacó en su cuenta en X que con esta acción se saldó una deuda de honor pendiente desde el 02 de mayo de 2024, cuando alias ‘Dumar’ asesinó vilmente a cuatro valientes soldados del Ejército de Colombia en la vereda Bolivia, de Argelia, Cauca.

«Las familias de los Soldados Profesionales Jairo Urrego David, Jorge David Fuentes, Camilo Andrés Molina y Javier Sosa Ballesteros, pueden tener la certeza de que la sangre de nuestros héroes y la de todos los colombianos que han sido víctimas de sus actos criminales, jamás quedará impune», precisó.

«Seguiremos golpeando con contundencia a quienes insisten en sembrar terror. El mensaje es claro: el sacrificio de nuestros héroes no se olvida, la justicia prevalece y Colombia jamás se doblegará», puntualizó el almirante Cubides.

También advirtió que este resultado operacional constituye “un golpe significativo a las intenciones de expansión y consolidación de esa organización en el departamento del Meta, en especial en los municipios de Lejanías, Mesetas y La Uribe», y “representa una disminución de la capacidad armada del grupo armado ilegal, así como la reducción de su movilidad en corredores estratégicos de la región, frenando con ello actividades delictivas como asesinatos selectivos, extorsiones contra comerciantes, ganaderos y agricultores, así como acciones terroristas en contra de la Fuerza Pública en la Orinoquía».

Perfil de alias ‘Dumar’

El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana, destacó que este criminal era el que ordenaba decapitar a todo miembro de la fuerza pública que cayera en poder de las disidencias. Así se le escucho en una comunicación que fue interceptada en mayo de 2024, durante un ataque en el municipio de Argelia, Cauca, donde murieron cuatro soldados.

— Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) August 25, 2025

Según información de Inteligencia Militar y Policial, alias ‘Dumar’ tenía más de 18 años de trayectoria criminal en las disidencias de las Farc. Del 2014 a 2016 integró el extinto frente 40; entre 2016 y 2022 hizo parte del anillo de seguridad de alias ‘Mayimbú’; en 2022 y 2023 fue cabecilla de comisión de la estructura criminal ‘Jaime Martínez’, bloque occidental ‘Jacobo Arenas’; durante 2023 y 2024 fue cabecilla de compañía de ‘Alberto Poño’, de la misma estructura, y desde 2024 lideraba el bloque móvil ‘Martín Villa’ como su principal cabecilla.?

Por su captura la Gobernación del Meta ofrecía una recompensa de hasta $50 millones, debido a su participación en actividades de reclutamiento forzado de menores, trasladados desde el Cauca hacia el Guaviare y el Meta.

Alias ‘Dumar’ era además señalado como el principal responsable del ataque contra tropas del Ejército en Argelia, Cauca, en mayo de 2024, en el que fueron asesinados cuatro militares.

Contra alias ‘Dumar’ también estaban vigentes varias órdenes de captura por los siguientes hechos:

-El 5 de junio de 2023 asesinó al profesor, líder social y defensor de derechos humanos Jairo Enrique Tombe, y a su esposa Leonora González, en el corregimiento El Hoyo, municipio de El Tambo – Cauca. Ese mismo día perpetró la masacre de tres campesinos en la vereda Río Sucio del mismo municipio en el año 2023.

-También se le responsabiliza de haber liderado un atentado contra unidades del Ejército en la vereda Bolivia, Argelia (Cauca), que dejó cuatro soldados asesinados en el año 2024.

Con este duro golpe, se termina la trayectoria criminal de 15 años de este narcocriminal, quien tenía la orden directa de alias ‘Mordisco’, de consolidar los corredores estratégicos de Meta y Guaviare, con integrantes provenientes de Cauca y Nariño, para confrontar a las disidencias de alias ‘Calarca’, advirtió el reporte militar.

-El 10 de enero de 2024 fue designado por la estructura ‘Carlos Patiño’ para operar en Popayán, donde se dedicó a fortalecer actividades criminales como cobro de extorsiones, secuestros, reclutamientos forzados y trabajo pseudopolítico con comunidades.

-El 10 de abril de 2024 ordenó el desplazamiento forzado de la población en las veredas Bolivia, San Juan de Cucho, Nuevo Horizonte y San Juan de Guadua, municipio de Argelia (Cauca).

Igualmente, el comandante de las Fuerzas Militares destacó que este golpe a las disidencias de ‘Iván Mordisco’ se suma a la captura el pasado viernes de su hermano Luis Hernando Vera Fernández, alias ‘Mono Luis’, en zona rural de El Peñón (Cundinamarca).