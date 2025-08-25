    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 25 de agosto de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 25 de agosto de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 8549 – La 5ta 1 – Tarde 1137 – La 5ta 9

    Culona
    Día 6131 – Noche 3985

    Astro Sol
    3751 – Signo Leo

    Pijao de Oro
    2202 – La 5ta 0

    Paisita
    Día 0158 – La 5ta 6 – Noche 3057

    Chontico
    Día 2506 – La 5ta 7 – Noche 3668 – La 5ta 4

    Cafeterito
    Tarde 8848 – La 5ta 4 – Noche 4818 – La 5ta 8

    Sinuano
    Día 6442 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 916 – Noche

    Play Four
    Día 3560

    Samán
    Día 4640

    Caribeña
    Día 3609 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 4634 – La 5ta 2 – Noche

    Fantástica
    Día 5990 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 2113 – La 5ta 1 – Tarde 8835 – La 5ta 6

    Ariel Cabrera
