UNGRD entregó más de 7.500 kits de ayuda humanitaria a familias damnificadas por el invierno en Guainía

Foto: UNGRD

En total fueron 7.546 kits que incluyen alimentos, elementos de aseo y cocina, además de hamacas, colchonetas, sábanas y toldillos, entregados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a familias afectadas por la temporada invernal en el departamento del Guainía.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana y las autoridades territoriales trasladaron las ayudas, equivalentes a 20 toneladas, para ser distribuidas en Puerto Inírida, Barrancominas y comunidades indígenas.

Además de los kits, las familias recibirán 22.638 hamacas, igual número de toldillos y de sábanas, y 300 colchonetas, elementos esenciales para mejorar las condiciones de descanso y protección.

“Guainía es un departamento históricamente olvidado por el Estado. Hoy la Ungrd llega con hechos para acompañar a quienes más lo necesitan. Es la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro: mirar hacia la Amazonía y garantizar que ningún colombiano se quede sin la atención del Estado», afirmó Carlos Carrillo, director de la Ungrd.

La entidad también destinó $5.000 millones para la compra de maquinaria amarilla en el departamento, y la Gobernación aportará $2.000 millones adicionales, para un total de $7.000 millones. Esta inversión estratégica permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias por las lluvias en la región.

“Esta es una ayuda bastante grande de ayuda humanitaria que beneficiará a cerca de 28 mil personas. Hemos hecho esta operación con ayuda de la Gobernación de Guaninía, y es una muestra más de cómo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo puede llegar a las comunidades más apartadas del país, justo como lo ha pedido el presidente», agregó el directivo.

Por su parte, el gobernador de Guainía, Arnulfo Rivera, manifestó: “Esto es histórico, nunca habíamos recibido un apoyo tan importante de la Ungrd, de verdad que gracias a esa disposición y voluntad pudimos mitigar esta ola invernal».

Con esta operación humanitaria la Ungrd reafirma su compromiso de atender de manera oportuna a las comunidades damnificadas, trabajando de forma coordinada con las autoridades locales y las comunidades indígenas para fortalecer la gestión del riesgo en Guainía, esfuerzo que hace parte de la estrategia nacional que busca garantizar que ningún territorio vulnerable quede sin respuesta ante las emergencias.

Con información de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres