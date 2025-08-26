Cargamento récord de 8.6 toneladas de marihuana incautan el Ejército y la Policía en el Huila

–El General Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército, reportó este martes «un golpe histórico» al narcotráfico conjuntamente con la Policía Nacional, en el departamento del Huila. Incautaron un cargamento récord de más de 8.6 toneladas de marihuana, que pretendía ser enviado al exterior por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.

La operación fue realizada por soldados del Batallón de Infantería N.° 26 y el Grupo Liviano de Caballería N.° 6, de la

Ejercito, en coordinación con la Policía. El voluminoso alijo, que pesó 8 mil 683 kilos de la «yerba», avaluado en más de 11 mil millones de pesos, iba camuflado en un camión doble troque que fue interceptado en el municipio de La Plata.

Según el general Cardozo Santamaría, «con este resultado se golpean las finanzas ilícitas de la estructura Hernando González Acosta, del llamado bloque central Isaías Pardo, al mando del cabecilla «Iván Mordisco», organización criminal que utiliza estas rentas para financiar acciones terroristas contra los colombianos».

Destacó que este es el mayor golpe en los últimos cuatro años contra el narcotráfico en la región, evitando que más de 8 millones de dosis llegaran a las calles de nuestro país y de otras partes del mundo.

¡Golpe histórico al narcotráfico en #Huila! Nuestros valientes soldados del Batallón de Infantería N.° 26 y el Grupo Liviano de Caballería N.° 6, de la @Ejercito_Div5, en coordinación con @PoliciaColombia, incautaron 8683 kilos de marihuana y 1 kilo de cocaína, cargamento… pic.twitter.com/6yQ9ZbUl9k — General Luis Emilio Cardozo Santamaría (@COMANDANTE_EJC) August 26, 2025

Mientras tanto, en el departamento del Cauca, fue ubicado y destruido un megalaboratorio con capacidad para producir hasta 4 toneladas de cocaína.

La Tercera División del Ejército informó que la acción fue ejecutada por las tropas, en coordinación con la

Fuerza Aerea, la Policia y con el apoyo de la Fiscalia, en zona rural del municipio de El Tambo.

Más de 1.100 kilos de droga cristalizada, 3 toneladas líquidas en proceso y 5.000 galones de insumos fueron incautados, golpeando las finanzas criminales del grupo armado organizado residual Carlos Patiño, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El complejo, avaluado en más de 20.000 millones de pesos, contaba con 14 estructuras y maquinaria industrial que proyectaba cargamentos hacia Centroamérica, EE. UU. y Europa.