Colombia inició votaciones en el exterior para elecciones de Congreso y consultas populares: 1.250.846 de compatriotas están habilitados

–La Registraduría Nacional informó que este lunes, 2 de marzo, se iniciaron las votaciones en el exterior para la elecciones de Congreso de la República y la consulta de precandidatos a la presidencia de la República, las cuales se extenderán por una semana, esto es, hasta el domingo 8 de marzo, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Un total de 1.250.846 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el exterior, de los cuales 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres, quienes podrán sufragar en 1.387 mesas de votación (del 2 al 7 de marzo) y en 1.945 mesas (el 8 de marzo), las cuales se instalarán en 253 puestos de 67 países.

En el exterior, los colombianos podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, ya sea por la Circunscripción Nacional o la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas; y una tarjeta electoral para votar por la Cámara de Representantes entre la Circunscripción Internacional, la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas y la Circunscripción de Comunidades Afrodescendiente. De igual manera, le podrán solicitar al jurado de votación la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la presidencia de la República.

El único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil. Cabe aclarar que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store , y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’.