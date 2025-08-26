EE.UU. ordena desplegar un crucero de misiles y un submarino nuclear al sur del Caribe

–(Foto @USCG). Estados Unidos ha ordenado el despliegue de barcos adicionales al sur del Caribe, en el marco de una operación lanzada por el presidente Donald Trump, supuestamente para hacer frente a los cárteles de la droga latinoamericanos, informó Reuters, que cita dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Los informantes precisaron que se trata del crucero de misiles guiados Lake Erie y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, que llegarán a la región a principios de la próxima semana.

?Norfolk, #UnitedStates (??) The @USNavy Amphibious Assault Ship USS Iwo Jima (LHD-7) has officially departed Norfolk en route towards #Venezuela (??). She has AV-8B Harrier II, MV-22B Osprey, CH-53E Super Stallion, AH-1Z Viper & MH-60S Seahawk, & UH-1Y Venom onboard. https://t.co/wAm3ZY7Puu pic.twitter.com/j6YvREQuMx — SA Defensa (@SA_Defensa) August 24, 2025

Traducción: El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) partió oficialmente de Norfolk en ruta hacia Venezuela (??).Tiene a bordo AV-8B Harrier II, MV-22B Osprey, CH-53E Super Stallion, AH-1Z Viper y MH-60S Seahawk, y UH-1Y Venom.

Las fuentes no ofrecieron detalles acerca de la misión específica de los despliegues, pero insistieron en que las acciones tienen como objetivo hacer frente a las amenazas para la seguridad nacional del país norteamericano asociadas a «organizaciones narcoterroristas» especialmente designadas en la región.

La semana pasada, se informó que Washington había ordenado el envío de un escuadrón anfibio a las costas venezolanas como parte del mismo esfuerzo. Del operativo forman parte el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, que transportan a 4.500 efectivos, incluidos 2.200 infantes de marina, según las fuentes.

A su vez, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó al alistamiento a 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional para responder a las amenazas esgrimidas por el Gobierno de EE.UU. Las jornadas se desarrollaron durante el fin de semana pasado. Este lunes, el mandatario anunció que habrá dos nuevas jornadas de alistamiento para defender la soberanía del país ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe sur.

Las acciones de EE.UU. han generado rechazo entre varios líderes latinoamericanos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, criticó las operaciones estadounidenses en el Caribe, calificándolo como un acto de injerencia. «No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción sino que está en la Constitución», afirmó.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió sobre las posibles consecuencias de una intervención militar de EE.UU. en Venezuela. «Los gringos están en la olla [muy equivocados] si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema de que se arrastran a Colombia a lo mismo», dijo durante un consejo de ministros.

Asimismo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó el uso de la lucha contra el narcotráfico como pretexto para justificar lo que calificó como ambiciones hegemónicas de Washington.

«Eso lo está diciendo y lo está promoviendo el Estado más narco que hay en el mundo, que son los EE.UU.», indicó. «Cuba denuncia firmemente esta nueva demostración de fuerza imperial y hace un llamado a los gobiernos […], al ALBA-TCP y, desde aquí a todos los pueblos del mundo, a condenar esta irracional arremetida de la Administración Trump», instó el mandatario cubano. (Información RT).