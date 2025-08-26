Congresista de EE.UU Carlos Giménez confronta a Petro por negar existencia del cartel de los Soles: «Es igual que decir que el planeta tierra es plana»

–El Representante republicano estadounidense Carlos A. Giménez salió al paso a las afirmaciones del presidente de Colombia Gustavo Petro de que «el cartel de los Soles no existe». Al respecto, afirmó: «Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo».

Además, Giménez advirtió que el mandatario colombino “podría ser imputado por la justicia americana” por “cooperar” con el cartel vinculado a Maduro.

Frente a estos pronunciamientos, el presidente Gustavo Petro, le replicó:

«Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado».

Además, el mandatario colombiano sostuvo: «Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento».

?Señor @petrogustavo usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe. Es igual que decir que el planeta tierra es plana o que Nicolás Maduro es el Presidente legítimo de Venezuela. Me parece que está fumando demasiado. https://t.co/gx8uRBQYcJ — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 26, 2025

Previamente, el representante Carlos A. Giménez emplazó al presidente Gustavo Petro:

?#SOSVenezuela ¿Señor @petrogustavo lo que dice Diosdado es cierto o lo vas a desmentir? Si Petro coopera con Diosdado y el Cártel de los Soles, sería cómplice de una empresa narcotraficante transnacional y podría ser imputado por la justicia americana. https://t.co/I80vwVS0v0 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 25, 2025

De otro lado, Giménez afirmó en su cuenta en X que «Nicolás Maduro ha vuelto Venezuela en una cabeza de playa para el narcotráfico criminal» y agregó:

«Maduro es el jefe del terrorista Cartel de los Soles. Su régimen está intentando inundar Estados Unidos con drogas letales y debe ser totalmente aniquilado. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela.

Por otra parte, el congresista estadounidense, aseguró:

?#SOSVenezuela Se comenta que Cilia Flores, la esposa del narcodictador Nicolás Maduro, sea el que lo entregue ya que ella es la que en realidad pretende gobernar a Venezuela. Maduro más bien es el títere de Cilia dicho por la misma Delcy Rodríguez a funcionarios americanos. pic.twitter.com/SvTB8m88vN — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 25, 2025

También expresó agradecimientos «desde el Congreso de Estados Unidos y la Comisión de Fuerzas Armadas», a «todos los mandatarios y líderes iberoamericanos que han respaldado esta gesta en contra del narcodictador Nicolás Maduro, a propósito de este pronunciamiento publicado por el expresidente colombiano Iván Duque:

Los expresidentes y miembros del @GrupoLyD celebramos la designación del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua como organizaciones terroristas. Su entramado criminal amenaza la seguridad hemisférica, respalda dictaduras y atenta contra la democracia. Respaldamos a EE. UU. y a… pic.twitter.com/dmwlpu0NJm — Iván Duque ?? (@IvanDuque) August 25, 2025

Por otra parte, el representante Carlos A. Giménez, afirmó que «los chavistas, encantados y testaferros del régimen que están infiltrados dentro de USA ya están siendo identificados. Los que están colaborando con el régimen perderán su estado migratorio y si son ciudadanos naturalizados tampoco serán exentados».

Y subrayó: «Estados Unidos sólo ha acusado a dos líderes extranjeros en la región: Noriega de Panamá y Maduro en Venezuela. Sólo dos líderes desafiaron a Estados Unidos a ‘venir a buscarlos’: Noreiga y Maduro. ¿Cómo le fue a Noriega? ¡A rejas! Los días de Maduro están contados».

?#SOSVenezuela? The U.S. has only ever indicted 2 foreign leaders in the region: Noriega of #Panamá & Maduro in #Venezuela. Only two leaders dared the U.S. to ‘come get them’: Noreiga & Maduro. How did it turn out for Noriega? Behind bars! Maduro’s days are numbered. pic.twitter.com/eaJ0Kyc0Mi — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 24, 2025

Adicionalmente, señaló: «Atención: Para los arrastrados que pretenden alistarse en las milicias de Nicolás Maduro, que luego no intenten llegar a Estados Unidos ni con visa, ni por frontera. ¡Porque no pasarán y serán devueltos de cabeza!

Finalmente, el congresista Carlos Giménez, notifico:

«El cerco se le va cerrando más y más al narcodictador NicolasMaduro. Más países vecinos se están uniendo a la misión estadounidense para aniquilar al Cartel de los Soles y sus dirigentes. Les queda poco.

?.@petrogustavo será un drogadicto, cínico, socialista incompetente y pésimo gestor — pero loco no es. Unirse a Diosdado y Maduro en estos momentos es condenarse a sufrir un final no muy feliz. Pero tampoco se salvará. El pueblo colombiano le pasará la cuenta en las urnas. https://t.co/EplOmgfGxr — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 20, 2025