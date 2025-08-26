    • Internacional

    Congresista de EE.UU Carlos Giménez confronta a Petro por negar existencia del cartel de los Soles: «Es igual que decir que el planeta tierra es plana»

    –El Representante republicano estadounidense Carlos A. Giménez salió al paso a las afirmaciones del presidente de Colombia Gustavo Petro de que «el cartel de los Soles no existe». Al respecto, afirmó: «Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia. En el Congreso de Estados Unidos, no tomaremos esto de chiste. Al contrario, es gravísimo».

    Además, Giménez advirtió que el mandatario colombino “podría ser imputado por la justicia americana” por “cooperar” con el cartel vinculado a Maduro.

    Frente a estos pronunciamientos, el presidente Gustavo Petro, le replicó:

    «Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado».

    Además, el mandatario colombiano sostuvo: «Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento».

    Previamente, el representante Carlos A. Giménez emplazó al presidente Gustavo Petro:

    De otro lado, Giménez afirmó en su cuenta en X que «Nicolás Maduro ha vuelto Venezuela en una cabeza de playa para el narcotráfico criminal» y agregó:

    «Maduro es el jefe del terrorista Cartel de los Soles. Su régimen está intentando inundar Estados Unidos con drogas letales y debe ser totalmente aniquilado. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela.

    Por otra parte, el congresista estadounidense, aseguró:

    También expresó agradecimientos «desde el Congreso de Estados Unidos y la Comisión de Fuerzas Armadas», a «todos los mandatarios y líderes iberoamericanos que han respaldado esta gesta en contra del narcodictador Nicolás Maduro, a propósito de este pronunciamiento publicado por el expresidente colombiano Iván Duque:

    Por otra parte, el representante Carlos A. Giménez, afirmó que «los chavistas, encantados y testaferros del régimen que están infiltrados dentro de USA ya están siendo identificados. Los que están colaborando con el régimen perderán su estado migratorio y si son ciudadanos naturalizados tampoco serán exentados».

    Y subrayó: «Estados Unidos sólo ha acusado a dos líderes extranjeros en la región: Noriega de Panamá y Maduro en Venezuela. Sólo dos líderes desafiaron a Estados Unidos a ‘venir a buscarlos’: Noreiga y Maduro. ¿Cómo le fue a Noriega? ¡A rejas! Los días de Maduro están contados».

    Adicionalmente, señaló: «Atención: Para los arrastrados que pretenden alistarse en las milicias de Nicolás Maduro, que luego no intenten llegar a Estados Unidos ni con visa, ni por frontera. ¡Porque no pasarán y serán devueltos de cabeza!

    Finalmente, el congresista Carlos Giménez, notifico:

    «El cerco se le va cerrando más y más al narcodictador NicolasMaduro. Más países vecinos se están uniendo a la misión estadounidense para aniquilar al Cartel de los Soles y sus dirigentes. Les queda poco.

