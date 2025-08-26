El taller Bordar la palabra llega a galería Santa Fe, a partir del 26 de agosto

Foto: Idartes

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te invita al taller ´Bordar la palabra´, un encuentro íntimo y sensible en el que el bordado se transforma en un gesto poético y colectivo, que se realizará del 26 de agosto al 7 de octubre, a las 3:00 p. m., en la Galería Santa Fe, ubicada en la carrera 1A entre calles 12C y, Cl. 12D. Entrada libre. ¡Inscríbete aquí!

´Bordar la palabra´ se propone como un espacio de creación compartida, donde el bordado se convierte en un gesto poético y colectivo. Es un encuentro íntimo y sensible, cuyo eje es la palabra: esa que nombra, que recuerda, que refugia.

Trae una una palabra que evoque un refugio: un lugar, una sensación, una memoria, una persona; algo que habite el silencio y lo transforme. A partir de esa palabra, y en el acto de bordar, construiremos un espacio de escucha, intercambio y contemplación.

Las sesiones se realizarán de 3:00 p.m. a 5 p.m., en el Centro de Documentación de la Galería Santa Fe. ¡Conoce las fechas y participa!

Bordar

26 de agosto de 2025

EscribirInvitada: Erika Lara Parga de la Colectiva Habiterrante 9 de septiembre de 2025

Plantar

23 de septiembre de 2025

Recoger

7 de octubre de 2025

Cupo máximo: 15 personas Las lecturas y los materiales serán proporcionados Las personas seleccionadas serán contactadas por correo electrónico

¡Inscríbete aquí!