Trabajo sí hay: 120 vacantes asesores comerciales y cobranza 26 y 27 de agosto
Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Accede a 120 vacantes laborales para asesores comerciales y asesores de cobranza y cartera con ‘Talento Capital’. Postúlate de manera virtual y presencial este martes 26 y miércoles 27 de de agosto de 2025 a las convocatorias de Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Aplica con tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí y postúlate!
La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas, los capitalinos y las capitalinas que buscan empleo en Bogotá.
Son dos convocatorias a las que puedes postularte de manera virtual y presencial:
Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ de trabajo en Bogotá, este martes 26 de agosto
¿Quieres trabajar como asesores de cobranza y cartera? Te invitamos a esta convocatoria virtual de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con GI GROUP STAFFING S.A.S. que ofrecen 20 vacantes para jóvenes con formación desde bachilleres.
Requisitos y detalles de la convocatoria:
- Nivel educativo: Bachiller.
- Fecha: Martes 26 de agosto de 2025.
- Horario: 8:30 a. m. a 9:30 a. m.
- Modalidad: Virtual.
Postúlate de manera virtual vía Teams, ingresando o haciendo clic aquí.
Feria de Empleo presencial de ‘Talento Capital’ en Bogotá, este miércoles 27 de agosto
¿Quieres trabajar como asesor de call center? Te invitamos a esta convocatoria presencial con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con Contacto Solutions que ofrecen 1000 vacantes para jóvenes con formación desde bachilleres son o sin experiencia previa.
Requisitos y detalles de la convocatoria:
- Contrato: Indefinido.
- Nivel educativo: Desde bachiller.
- Beneficios: Convenio con universidades, gimnasio interno, salón de belleza, zona gamer, mesas de pin pon, billar, plan de ascensos después del 3 mes, descuentos en cadenas de restaurantes, descuentos en almacenes de ropa, descuento en Bodytech, entre otros.
- Fecha: Miércoles 27 de agosto de 2025.
- Horario: 9:00 a. m a 1:00 p. m
- Lugar: Carrera 42 bis #13-90, site 3.
- Asiste con varias hojas de vida impresas y lleva tu documento de identidad.