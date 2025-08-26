Trabajo sí hay: 120 vacantes asesores comerciales y cobranza 26 y 27 de agosto

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 120 vacantes laborales para asesores comerciales y asesores de cobranza y cartera con ‘Talento Capital’. Postúlate de manera virtual y presencial este martes 26 y miércoles 27 de de agosto de 2025 a las convocatorias de Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Aplica con tu hoja de vida actualiza. ¡Conoce los detalles aquí y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas, los capitalinos y las capitalinas que buscan empleo en Bogotá.

Son dos convocatorias a las que puedes postularte de manera virtual y presencial:

Convocatoria virtual de ‘Talento Capital’ de trabajo en Bogotá, este martes 26 de agosto

¿Quieres trabajar como asesores de cobranza y cartera? Te invitamos a esta convocatoria virtual de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con GI GROUP STAFFING S.A.S. que ofrecen 20 vacantes para jóvenes con formación desde bachilleres.

Requisitos y detalles de la convocatoria:

Nivel educativo: Bachiller.

Fecha: Martes 26 de agosto de 2025.

Horario: 8:30 a. m. a 9:30 a. m.

Modalidad: Virtual.

Postúlate de manera virtual vía Teams, ingresando o haciendo clic aquí.

Feria de Empleo presencial de ‘Talento Capital’ en Bogotá, este miércoles 27 de agosto

¿Quieres trabajar como asesor de call center? Te invitamos a esta convocatoria presencial con la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en alianza con Contacto Solutions que ofrecen 1000 vacantes para jóvenes con formación desde bachilleres son o sin experiencia previa.

Requisitos y detalles de la convocatoria: